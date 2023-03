Treize livres en lice pour le Prix de littérature de l'Union européenne

Pensé pour les 41 pays bénéficiaires du programme Europe Créative, le Prix de littérature de l'Union européenne entend mettre en avant leurs talents littéraires, à travers des sélections, l'élection d'un ou d'une lauréate, ainsi que des mentions spéciales.

L'objectif affiché est de faire connaître la scène littéraire européenne et mondiale, dans un souci de diversité et multiculturalisme, mais aussi de susciter des échanges entre éditeurs et des projets de traduction.

Les nommés du Prix de littérature de l'Union européenne 2023 :

Arménie : Lusine Kharatyan, ՍԻՐԻԱՎԵՊ (A Syrian Affair), Granish

Croatie : Martina Vidaić, Stjenice (Bedbugs), Naklada Ljevak

Chypre : Χάρη Ν. Σπανού (Hari N. Spanou), Φυλάκιο (The Outpost), Εκδόσεις Αιγαίον (Aegan Publications)

République tchèque : Ondřej Štindl, Tolik popela (So Much Ash), Argo

Estonie : Tõnis Tootsen, Ahvide pasteet. Ühe ahvi mälestusi ja mõtteid (Pâté of the Apes: One Primate’s Thoughts and Memories), Kaarnakivi Seltsi Kirjastus

Finlande : Iida Rauma, Hävitys (Destruction), Siltala Publishing

France : Maud Simonnot, L’heure des oiseaux (The Hour of Birds), Éditions de l’Observatoire

Kosovo : Ag Apolloni, Kësulëkuqja, përrallë për të rritur (Little Red Riding Hood, a tale for adults), Bard Books

Liechtenstein : Anna Ospelt, Fruhe pflanzung (Early Planting), Limmat

Luxembourg : Jeff Schinker, Ma vie sous les tentes (My life in tents), Hydre Éditions

Monténégro : Ilija Đurović, Sampas, Treći Trg

Un jury désignera le 28 avril prochain, à la Foire du Livre de Leipzig, l'ouvrage lauréat ainsi que les récipiendaires des 5 mentions spéciales.

Rappelons que le prix a changé d'organisation en 2022 : il récompensait auparavant entre 12 et 14 personnalités par édition (13 en 2021, par exemple), originaires du même nombre de pays de l'Union européenne. Chaque pays participant, de 12 à 14 selon les années, avec une rotation des pays tous les trois ans, nommait 3 à 5 auteurs, avant qu'un jury ne sélectionne parmi eux un gagnant, qui rejoignait un palmarès de plus d'une dizaine d'auteurs, donc.

Cette modification des règles avait suscité une certaine crise au sein du triumvirat qui gérait et organisait la récompense, avec le départ du Conseil des écrivains européens (EWC). Ce dernier assurait que la distinction « ne [promouvait] plus le multilinguisme en tant que clé de la diversité linguistique européenne et ne [respectait] pas les principes d'égalité de traitement pour tous les pays participants », avec ce changement.

L'EUPL reste coorganisé par la Fédération des Éditeurs Européens (FEE) et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), avec le soutien du programme Europe Créative.

L'année dernière, l'auteur géorgien Iva Pezuashvili avait reçu le Prix de littérature de l'Union européenne 2022 pour son livre Bunker (ბუნკერი), publié par les éditions Intelekti (ინტელექტი).

Photographie : illustration, European Parliament, CC BY-NC-ND 2.0