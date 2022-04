L'auteur géorgien Iva Pezuashvili, Prix de littérature de l'Union européenne

Les cinq mentions spéciales du Prix de l'Union européenne 2022 :

Gaea Schoeters, Trofee (Trophée), Uitgeverij Querido, Belgique

Slađana Nina Perković, U Jarku (Dans le fossé), Imprimatur, Bosnie et Herzégovine

Tadhg Mac Dhonnagáin, Madame Lazare, Barzaz, Irlande

Jacobo Bergareche, Los días perfectos (Jours parfaits), Libros del Asteroide, Espagne

Євгенія Кузнєцова (Eugenia Kuznetsova), Спитайте Мієчку (Demande à Miyechka), Видавництво Старого Лева (Old Lion Publishing House), Ukraine

14 auteurs, correspondant aux 14 pays participants, avaient été sélectionnés pour cette édition 2022. Cette dernière avait la particularité d'introduire un nouveau mode de fonctionnement pour la récompense, qui saluait auparavant une dizaine d'auteurs. Désormais, donc, un seul livre lauréat, et cinq mentions spéciales.

Le Prix de littérature de l'Union européenne est soutenu par la Commission européenne et organisé par la Fédération des Éditeurs Européens (FEE) et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF). À la suite du changement d'organisation, le Conseil des écrivains européens (EWC) a quitté la table des organisateurs, estimant que la récompense ne mettait plus suffisamment en avant le multilinguisme européen.

« Quel que soit le résultat, je voudrais saluer les 14 auteurs pour leur travail, mais aussi rendre hommage aux traducteurs, qui sont essentiels à la diversité linguistique en Europe, puisqu'une œuvre a besoin d'un public pour vivre. Votre rôle est crucial, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu renforcer notre soutien à la traduction dans le nouveau programme Europe Créative », a commenté Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l'Innovation et à la Jeunesse, profitant de l'occasion pour applaudir les libraires.

Tous les ouvrages nommés bénéficieront de campagnes de promotion nationales et internationale, assure l'organisation du prix, et une anthologie réunira des extraits de leurs ouvrages, traduits en anglais et en français.