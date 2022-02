Prix de littérature de l'Union européenne : le consortium “poursuivra la promotion des auteurs

Le Prix de littérature de l'Union européenne (EUPL) commençait l'année 2022 avec la perspective d'un cinquième cycle de son existence : la Commission européenne, qui cofinance la récompense, avait validé sa reconduction pour trois ans, avec une condition toutefois : « Un changement dans la formule, pour rendre compte des nouvelles directions du programme de soutien à la traduction d'Europe Créative. »

Comme en 2021, 600.000 € sont versés pour 2022, par la Commission européenne, à la Fédération des Éditeurs Européens (FEE), pour que cette dernière coordonne l'organisation du prix, « en coopération avec la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) et le Conseil des écrivains européens (EWC) ».

Toutefois, à partir de cette année 2022, il faudra compter sans le Conseil des écrivains européens, qui a fait part de son retrait du consortium, évoquant justement ce changement de « concept » comme principal motif. D'après le Conseil, la récompense « ne promeut plus le multilinguisme en tant que clé de la diversité linguistique européenne et ne respecte pas les principes d'égalité de traitement pour tous les pays participants ».

Jusqu'à présent, le Prix de littérature de l'Union européenne récompensait entre 12 et 14 personnalités (13 en 2021, par exemple), originaires du même nombre de pays de l'Union européenne. Chaque pays participant, de 12 à 14 selon les années, avec une rotation des pays tous les trois ans, nommait 3 à 5 auteurs, avant qu'un jury ne sélectionne parmi eux un gagnant, qui rejoignait un palmarès de plus d'une dizaine d'auteurs, donc.

À compter de 2022, seul un auteur remportera la récompense, et non plus 12 à 14, dénonçait le Conseil : seules cinq mentions spéciales seront accordées, en plus de ce lauréat unique.

Une décision regrettée

Le départ du Conseil ne signifie pas la fin du Prix de littérature de l'Union européenne, nous confirme le consortium, puisque la récompense et son financement sont reconduits jusqu'en 2024 inclus. « Les deux membres [du consortium] organisent la sélection des pays (41 pays seront concernés sur les 3 ans) - en accord avec la Commission européenne, qui cofinance le Prix - et coordonnent les organisations chargées des nominations ainsi que le jury européen », nous indique le consortium.

Les nominations nationales, premières étapes de l'EUPL, permettront dans plusieurs pays d'associer des organisations d'auteurs, nous précise le consortium.

La Fédération des Éditeurs Européens et la Fédération européenne et internationale des libraires « regrettent la décision du Conseil des écrivains européens de se retirer de l'EUPL ». Toutefois, précise le consortium, celui-ci « continuera à promouvoir les auteurs lauréats de l'EUPL et à améliorer leur visibilité, par des événements nationaux et internationaux ».

D'après le consortium, « [l]a nouvelle formule du Prix a été façonné d'après les conditions de l'appel à propositions [de la Commission], auquel le consortium a répondu. Elle est également conforme aux nouvelles règles concernant les traductions du programme Europe Créative. »

La visibilité offerte aux oeuvres nominées pour le Prix de littérature de l'Union européenne sera toujours assurée par « l'apparition dans une anthologie, comme cela a toujours été le cas depuis le lancement de ce prix, en 2009 », précise enfin le consortium.

L'ouvrage lauréat et les cinq mentions spéciales seront dévoilées le 21 avril 2022, lors du Festival du Livre de Paris.

Photographie : Dimitar Nikolov, CC BY 2.0