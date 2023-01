Nero Tome 1 : Obscurci est le soleil, ternes sont les étoiles

Chassez les démons, ils reviennent au galop : voilà maintenant 551 années que le prophète Mahomet a fui de La Mecque pour Médine. Dans le calendrier chrétien, nous sommes en 1173. Et les croisés sont en guerre contre les peuples d’Orient depuis près de 60 ans. Pouvoir, richesse, influence et accessoirement, foi en des religions différentes…

Au cœur de cet affrontement, un guerrier : Nero. Redoutable, redouté, des bruits insensés content ses exploits terrifiants, autant que sanguinaire. Mais Nero demeure un solitaire : marqué au couteau d’une trace honteuse sur le front, il va en marge, bien qu’affrontant les croisés avec la plus grande fougue.

C’est que Nero cache un secret, issu de son enfance et lié à des forces bien plus horribles que les chevaliers venus d’Europe. À jouer avec les créatures les plus insaisissables, qui peut espérer l’emporter ?

Un album aussi grandiose qu’imposant, où l’Histoire dévoile ses plus sombres secrets…