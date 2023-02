Nero Tome 1 : Obscurci est le soleil, ternes sont les étoiles

Syrie, an de l'hégire 551, 58e année d'un combat sans merci. Nero, un féroce guerrier arabe, livre un combat acharné contre les ennemis de l'Orient. Nous sommes au coeur des croisades, l'une des périodes les plus sombres de la grande Histoire. Nero n'est pas un homme comme les autres : redouté par ses ennemis comme par ses alliés, il porte sur son front les stigmates d'un rituel ancestral, une cicatrice qui remonte à l'enfance, ce jour maudit où son propre père a tenté de le sacrifier à Iblis, le Djinn du feu. Unis malgré eux dans une guerre sans merci, Nero et un chevalier chrétien vont devoir mettre leurs différences de côté et combattre ensemble des menaces bien plus dangereuses, des créatures primordiales qui se nourrissent de la haine qui divise les peuples. Emiliano Mammucari, la star italienne, livre ici un incroyable récit d'aventure fantastique et d'histoire revisitée au coeur des croisades. Il met en scène un héros emblématique hanté par un passé douloureux qui va devoir se dépasser pour vaincre des forces obscures vouées à l'extinction de l'Humanité.