Neyef, 33e Prix des Libraires de bande dessinée pour Hoka Hey !

« Hoka Hey ! est un merveilleux récit initiatique qui traite de nombreux sujets avec force et émotion, à commencer par l'apprentissage d'une culture et de ses valeurs par un enfant découvrant ses origines. Une transmission complexe, mais essentielle dans un monde où l'on veut annihiler la différence », souligne le groupement Canal BD.

En 2023, ce dernier fête ses 15 ans, et réunit aujourd'hui plus de 150 libraires.

Le résumé de l'éditeur pour Hoka Hey ! :

Dès 1850, les jeunes Amérindiens étaient internés de force dans des pensionnats catholiques pour les assimiler à la nation américaine. En 1900, la population des natifs en Amérique du Nord avait diminué de 93%. La plupart étaient morts de nouvelles maladies importées par les colons, d'exterminations subventionnés par l'état, et lors des déportations. Georges est un jeune Lakota élevé par le pasteur qui administre sa réserve. Acculturé, le jeune garçon oublie peu à peu ses racines et rêve d'un futur inspiré du modèle américain, en pleine expansion. Il va croiser la route de Little Knife, amérindien froid et violent à la recherche du meurtrier de sa mère. Accompagné de ses deux comparses, celui-ci arrache Georges à sa vie et l'embarque dans son périple. Au fil de leur voyage, l'homme et le garçon vont s'ouvrir l'un à l'autre et trouver ce qui leur est essentiel : l'apaisement de la colère par la transmission de sa culture pour l'un et la découverte de son identité et de ses origines pour l'autre.