Komics Initiative, Prix SoBD 2022 pour Will Eisner Shop Talk

« Will Eisner Shop Talk est édité par la maison Komics Initiative, qui s’est déjà fait remarquer par la publication en français de Sky Master of the Space Force, une série réalisée conjointement par Jack Kirby et Walace Wood, ou encore par l’intégrale des Wimmen’s Comix », souligne le jury du Prix SoBD dans un communiqué.

Le résumé de l'éditeur pour Will Eisner Shop Talk :

Will Eisner est un maître de la bande dessinée. Durant des années, il s'est réuni pour discuter avec d'autres maîtres du comics. De ces rencontres, il en est résulté une collection d'informations vitales pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie, et indispensables pour tous ceux qui cherchent à y entrer. Will Eisner s'est entretenu avec Jack Kirby, Joe Simon, Gil Kane, Joe Kubert, Jack Davis, Neal Adams, C. C. Beck, Milton Caniff, Gill Fox, Harvey Kurtzman et le gourou de la distribution Phil Seuling. Shop Talk est une mine d'informations sur la bande dessinée. Entre anecdotes et secrets de conception, Will Eisner présente l'envers du décor, celui qui passionne chaque amoureux du 9e Art soucieux de comprendre comment une œuvre prend forme. Cette édition comprend une introduction spécialement écrite par Denis Kitchen pour la version française.

Mickaël Géreaume, fondateur de Komics Initiative, s’est vu remettre en récompense de son remarquable travail d’éditeur un exemplaire de chacun des titres disponibles de la collection « Mémoire vive » de la maison PLG, soit près de 40 ouvrages consacrés à la bande dessinée.

Le jury tient à rappeler que la traduction du livre de Will Eisner a été effectuée par Jean-Marc Lainé, « qui l’a complétée d’un inestimable appareillage de notes ».

En 2021, la récompense avait salué Joseph Gillain, une vie de bohème, de François Denayer, aux éditions du Musée Jijé.

