Le Prix Papiers Nickelés SoBD 2021 décerné à Joseph Gillain, une vie de bohème

Publié par les éditions du Musée Jijé, Joseph Gillain, une vie de bohème est un ouvrage imposant tant par la précision du travail que par l’immense richesse de l’iconographie que François Deneyer a recueillie, notamment concernant l’œuvre de Gillain.

Le résumé de l'éditeur pour Joseph Gillain, une vie de bohème :

Un essai biographique sur Joseph Gillain (1914-1980), peintre, graveur, sculpteur, mieux connu comme auteur de bandes dessinées sous le nom de Jijé. Auteur des séries Blondin et Cirage, Jean Valhardi et Jerry Spring. Repreneur des séries Tanguy et Laverdure et Barbe-Rouge. Il a popularisé le genre biographique en bande dessinée avec Don Bosco, Christophe Colomb, Baden Powell, Bernadette et Charles de Foucauld. Il a accueilli de nombreux jeunes auteurs dans son atelier en leur inculquant les bases du métier, parmi ceux-ci citons : André Franquin (Spirou, Marsupilami, Gaston Lagaffe), Morris (Lucky Luke), Will (Tif et Tondu, Isabelle…), Jean Giraud (Blueberry), Jean-Claude Mézières (Valérian), Claude Derib (Yakari, Buddy Longway…), André Juillard (Masquerouge, Les sept vies de l'Épervier, Le cahier bleu…), Christian Rossi (Le chariot de Thespis, Jim Cutlass, W.E.S.T.…), François Boucq (La femme du magicien, Bouche du diable, Jérôme Moucherot, Bouncer…) et plein d'autres encore. Il a vécu en Belgique (Gedinne, Florennes, Châtelet, Dinant, Bouvignes, Overijse, Waterloo), aux États-Unis et au Mexique, et en France (Cassis, Juan-les-Pins et Draveil) et a jalonné son parcours avec plus de cinq cents toiles aux couleurs exaltantes.

« L’ouvrage révèle Jijé peintre, entre Van Gogh et Matisse », note Harry Morgan, membre de l’Académie de Stripologie Française et en conséquence du Jury du prix Papiers Nickelés SoBD. « C’est un gisement incontournable sur un maître de la bande dessinée belgo-française, dont il faut souligner le rôle de passeur, et ceci à l’échelle mondiale. Jijé est trop resté dans l’ombre, il méritait d’être mis en lumière et le livre de Français Deneyer s’en charge d’une manière exemplaire », estime pour sa part Florian Rubis, membre de la même académie.

Avis partagé par l’Académie des Papiers Nickelés : « Ce livre porte un regard passionnant sur l'histoire belge de la BD au XXe siècle en dressant une biographie foisonnante de l'un de ses fondateurs », estime pour sa part Philippe Morin. « Il rend enfin à Gillain la place qu’il mérite aux côtés d’Hergé. Ce travail de Deneyer est assurément la somme définitive sur un génie du 9e Art. »

À l’occasion de la remise de Prix, François Deneyer s’est vu remettre en récompense pour son travail remarquable sur Jijé une collection complète de la revue Papiers Nickelés, reliées en demi-cuir.

Créé en 2013, le Prix Papiers Nickelés SoBD est décerné conjointement par le comité de pilotage du SoBD (Académie de Stripologie Française), salon de la bande dessinée au cœur de Paris dont une partie de la programmation est consacrée aux discours et études sur la bande dessinée, et les membres de l’association Papiers Nickelés, éditrice depuis plus de 10 ans d’une revue portant son nom se consacrant à l’image populaire imprimée.

L'année dernière, Breccia - Conversations avec Juan Sasturain, de Juan Sasturain, paru en français chez Rackham, avait été récompensé.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones