Eli Tareq El Bechelany-Lynch, Grand Prix du livre de Montréal 2022

Passant d’une ville de Beyrouth en ruines à un balcon de Parc-Extension en été, les poèmes en vers et en prose sont ancrés dans l’environnement, la langue et le corps. Le recueil est une ode aux communautés revendiquées par El Bechelany-Lynch, à un environnement géographique à la fois immense et précis, et à une famille autant biologique que choisie.

Pour une deuxième fois depuis 1965, le Grand Prix du livre de Montréal récompense une œuvre de langue anglaise. Le jury a été conquis par la qualité de l'œuvre, son originalité et la profondeur des expériences qu’elle raconte.

« Cette année, le jury du Grand Prix du livre de Montréal a choisi unanimement une œuvre audacieuse, The Good Arabs, d’Eli Tareq El Bechelany-Lynch, qui s’ancre dans l’identité montréalaise, entre Parc-Ex et Beyrouth. [...] Original et fascinant dans sa facture, ce livre inclassable écrit entre poésie, récit et conversations pense notre rapport au monde entre le privé et le politique. L’hybride invente des lieux nouveaux loin des enracinements uniques, entre l’espace réel et poétique », a affirmé Carole David, présidente du jury.

« Cette année encore, le Grand Prix du livre de Montréal nous fait découvrir des œuvres littéraires exceptionnelles, qui font de Montréal un territoire culturel vaste, riche et diversifié à l’image même de la Ville. The Good Arabs est un recueil qui défie les genres et qui dresse un portrait de l'identité arabe et trans à travers l'immensité de l'expérience ressentie dans le corps, entre le pays d’origine et Montréal », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

