Romans, BD, jeunesse : les sélections du prix animaliste Maya 2023

Les sélections du Prix Maya 2023 :

Roman

Le dernier des siens de Sibylle Grimbert, Éditions Anne Carrière

Le grand procès des animaux de Jean-Luc Porquet, Éditions du Faubourg

Sauvagines de Gabrielle Filteau-Chiba, Editions Stock

Bonobo de Jeong You Jeong, Éditions Philippe Picquier, traduit par Yeong-hee Lim et Mathilde Colo

Biche de Mona Messine, éditions Livres Agités

Bande dessinée

Journal anthropique de la cause animale d'Anne Defréville, éditions Futuropolis

Les grands cerfs de Gaétan Nocq, Galerie & Éditions Daniel Maghen

Marney le renard de J. Stokes et S. Goodall, éditions Komics Initiative, traduit par Jean-Marc Lainé

Singes de Aurel, éditions Futuropolis

Tiki : une année de chien de Fred Leclerc, éditions La boîte à bulles

Littérature Jeunesse

Chez nous de Joo Jin, éditions La joie de lire

Je t'aime bleue de Barroux, Éditions Kaléidoscope

L'île aux oiseaux de Peggy Nille, éditions Actes Sud

Maman les petits bateaux de Pauline Kalioujny, éditions Thierry Magnier

Les ouvrages lauréats seront choisis par un jury composé de 5 personnalités, à savoir Yolaine de la Bigne, journaliste radio et fondatrice de l’Université d’été de l’animal ; Elodie Vieille-Blanchard, présidente de l’Association Végétarienne de France; Pierre Lucot, responsable du pôle nature du Mouvement Utopia ; Camille Silvert, Chargée de rédaction et d’animation pour L214 Éducation, et Sophie Wyseur, vétérinaire et vice-présidente de l’association Code Animal.

La délibération aura lieu le samedi 17 juin 2023 à Tours.

En 2022, le Prix Maya avait récompensé Voix d’extinction de Sophie Hénaff (Albin Michel), Des graines et du boudin de Badger (Éditions La Plage) et La plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko et Camille Garoche (Little Urban). Ève Marie Gingras pour son roman graphique Comment (et pourquoi) je suis devenue végane (Écosociété) avait reçu le Prix Maya des Lycéens.

