Sophie Hénaff a signé le meilleur roman animaliste de 2022

Réunissant Yolaine de la Bigne, fondatrice de l’Université d’été de l’animal ; Sophie Choquet, membre de l’Association Végétarienne de France ; Audrey Jougla, fondatrice de l’association Animal Testing ; Camille Silvert, Chargée de rédaction pour L214 Éducation, et Sophie Wyseur, vice-présidente de l’association Code Animal, le jury du Prix Maya, accompagné par la marraine du Prix 2022, l’illustratrice Florence Dellerie, a révélé le palmarès de cette année.

Meilleur Roman Animaliste 2022

Voix d’extinction de Sophie Hénaff, Albin Michel

Le résumé de l'éditeur pour Voix d'extinction :

2031. La plupart des grandes espèces animales sont en voie d'extinction. Face au péril, Martin, un généticien vétérinaire et prix Nobel, alerte les chefs d'Etat de la planète réunis en conclave : il faut voter d'urgence un "Traité de protection de la Nature" . Mais les résistances sont fortes et Martin ne fait pas le poids. C'est alors que Dieu a une idée géniale : envoyer sur Terre des animaux déguisés en humains pour plaider eux-mêmes leur cause et imposer le traité. Le gorille, la truie, le chien et la chatte sauront-ils faire illusion et se montrer aussi bêtes que les hommes ?

Meilleur Bande dessinée Animaliste 2022

Des graines et du boudin de Badger, Éditions La Plage

Le résumé de l'éditeur pour Des graines et du boudin :

Lorsque Prune sonne chez ses voisins, Flo et Louison, pour un peu de lait, elle se demande ce qui les a poussés à refuser de consommer tout produit d'origine animale. Entre éducation, prise de conscience écologique et révélation sur les différentes types d'élevage, le parcours vers végétalisme et le véganisme n'est pas unique, mais propre à chacun. A travers l'élevage, la pêche, les méthodes d'abattage et l'impact écologique de ces pratiques sur l'environnement et la biodiversité, Flo et Louison présentent à Prune (et à nous-mêmes) l'éventail des possibilités pour consommer éthique et protéger notre planète. Mais une question reste en suspens : le monde peut-il devenir végane ?

Meilleur livre jeunesse Animaliste 2022

La plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko et Camille Garoche, Little Urban

Le résumé de l'éditeur pour La plus belle crotte du monde :

Dans la clairière du Bois des Fées se réunit une curieuse assemblée. Qui, de la belette ou du renard, du blaireau ou du putois, fait les plus belles crottes du monde ? Les animaux veulent tous participer. Mais ce faisant, ils oublient de rester sur leurs gardes. Or la forêt est un endroit bien dangereux quand les hommes s'en approchent...

Pour la première année, en partenariat avec le lycée Jacques de Vaucanson à Tours (37), le Prix Maya des lycéens est attribué à Ainsi nous leur faisons la guerre de Joseph Andras, Actes Sud.

L’annonce des lauréats a eu lieu le samedi 18 juin à 13h à la salle Petrucciani à Tours en présence des jurées, de la marraine du prix et de la maire adjointe de la ville, Betsabée Haas, chargée de la délégation au bien être animal.

L'année dernière, le Prix Maya avait salué Mama Red de Bren McClain (traduction de Marie Bisseriex, Éditions Le Nouveau Pont), Milagro - Sea Shepherd de Guillaume Mazurage (Éditions Robinson) et Oust, du balai ! de Vincent Dhuicque Croque-Bestioles, ouvrage autoédité.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones