Johanna Schaible reçoit le Prix suisse du livre jeunesse 2022

Le Prix, d’un montant de 10.000 francs suisses, a été remis le 28 mai dernier dans le cadre des Journées Littéraires de Soleure par l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM, l’Association suisse des libraires et éditeurs (Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV) et les Journées Littéraires de Soleure.

« Soutenu par une mise en œuvre artistique innovante, Es war einmal und wird noch lange sein mène une réflexion directe et surprenante sur le thème du temps. Sa construction presque architecturale requiert des lectrices et lecteurs de tous âges une implication réflexive et émotionnelle tout en transmettant le message rassurant que la vie continue malgré tout et que beaucoup de choses sont encore à venir », a souligné le jury.

Le jury 2022 réunissait Marion Arnold, Bérénice Capatti, Valérie Meylan et Stefan Schröter, sous la présidence de Véronique de Sépibus.

Johanna Schaible, née en 1984, a étudié l’illustration à la Haute école d’Art et de Design de Lucerne. Elle travaille aujourd’hui comme illustratrice à Berne. Elle est également responsable artistique d’un atelier d’art pour enfants et jeunes. Es war einmal und wird noch lange sein est son premier album jeunesse. Il est nominé pour le Deutscher Jugendliteraturpreis 2022 et a été le vainqueur, en 2019, de dPictus, une compétition internationale d’albums non publiés.

Les finalistes du Prix suisse du livre jeunesse étaient au nombre de cinq.

Plus d’une centaine de titres de plus de 75 maisons d’édition ont été proposés cette année pour le prix. Chaque année, le Prix suisse du livre jeunesse récompense un travail exceptionnel en littérature jeunesse, que ce soit un album illustré, un documentaire, un roman ou une bande dessinée. Il met ainsi en avant un·e auteur·trice ou illustrateur·trice résidant en Suisse ainsi que son éditeur.

Le prix souligne l’importance d’une littérature jeunesse diversifiée et vivante pour encourager les enfants et les jeunes à lire. Sont éligibles les œuvres d’auteurs et illustrateurs suisses ou résidants en Suisse. Elles doivent être publiées dans une langue nationale officielle durant l’année précédant l’attribution du Prix.

