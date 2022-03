Le Prix Suisse du Livre Jeunesse 2022 dévoile ses finalistes 

Le prix souligne, chaque année, l’importance d’une littérature jeunesse variée et vivante pour motiver les enfants et les jeunes à lire. « Toutes les œuvres nominées jouent avec des formes et des genres variés, font éclater les catégories habituelles, les combinent ou les simplifient radicalement », précise un communiqué.

Les cinq livres sélectionnés sont :

Astor de Tito Moccia, Antipodes, 2021

Es war einmal und wird noch lange sein de Johanna Schaible, Hanser, 2021

Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb de Laura D’Arcangelo, Atlantis, 2021

Moni heisst mein Pony. Spoken Word & Cartoons de Andrea Gerster (texte) et Lika Nüssli (illustration), OSL - Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse, 2021

Le voisin de Walid Serageldine, La Joie de lire, 2021

Ces cinq ouvrages ont convaincu le jury par leur expressivité en matière de texte et d’image, et ont été sélectionnés parmi 100 titres proposés par 75 maisons d'édition. Ce prix de littérature pour l’enfance et la jeunesse est porté par l’Association suisse des libraires et éditeurs (Schweizerischer Buchhändler- und Verlegerverband SBVV), l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM et les Journées Littéraires de Soleure.

La remise du prix aura lieu le samedi 28 mai 2022 à 15h, dans le cadre de ces Journées Littéraires. Le lauréat recevra une dotation d'un montant total de 20.000 francs suisses, et succèdera à Martin Panchaud pour Die Farbe der Dinge (La couleur des choses). À partir de mars 2022, des lectures avec les auteurs et illustrateurs sont prévues dans toute la Suisse.

