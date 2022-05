Grand Prix de l'Imaginaire 2022 : le palmarès complet

Cette année, Nicolas Winter, du blog Just a word, a remplacé Bruno Para, membre depuis 2007, qui a démissionné « pour raisons personnelles ».

Voici les lauréats choisis parmi les premières sélections :

Lauréat Roman francophone



Vivonne, de Jérôme Leroy, La Table ronde

Garnier a publié ses livres avant que celui-ci ne disparaisse mystérieusement en 2008, il y a presque vingt ans. Qu'est devenu Vivonne ? Partout en Europe, la "balkanisation climatique" sévit et les milices s'affrontent tandis que la multiplication des cyberattaques fait craindre une Grande Panne. Lancé à la poursuite de Vivonne, Garnier essaie de le retrouver avant que tout ne s'effondre. Est-il possible, comme semblent le croire de plus en plus de lecteurs dans le chaos ambiant, que Vivonne ait trouvé un passage vers un monde plus apaisé et que la solution soit au coeur de ses poèmes ?

Lauréat Roman étranger

Notre part de nuit, de Mariana Enriquez, Le Sous-sol (Trad. Anne Plantagenet)

Lauréat Nouvelle francophone

Plasmas (recueil), de Céline Minard, Rivages

Céline Minard nous plonge dans un univers renversant, où les espèces et les genres s'enchevêtrent, le réel et le virtuel communiquent par des fils ténus et invisibles. Qu'elle décrive les mesures sensorielles effectuées sur des acrobates dans un monde posthumain, la conservation de la mémoire de la Terre après son extinction, la chute d'un parallélépipède d'aluminium tombé des étoiles et du futur à travers un couloir du temps, ou bien encore la création accidentelle d'un monstre génétique dans une écurie de chevaux sibérienne, l'auteure dessine le tableau d'une fascinante cosmo-vision, dont les recombinaisons infinies forment un jeu permanent de métamorphoses. Fidèle à sa poétique des frontières, elle invente, ce faisant, un genre littéraire, forme éclatée et renouvelée du livre-monde.

Lauréat Nouvelle étrangère

Tous les noms qu’ ils donnaient à Dieu, d’Anjali Sachdeva, Albin Michel (Trad. Hélène Fournier)

Mêlant passé, présent et avenir, Anjali Sachdeva signe un premier recueil magnétique et délicieusement inventif qui plonge le lecteur entre effroi et émerveillement. S'y côtoient une femme, au temps de la conquête de l'Ouest, qui attend son mari dans une maison perdue au milieu des Grandes Plaines et finit par trouver refuge dans une grotte secrète ; deux jeunes Nigérianes kidnappées par Boko Haram se découvrant le mystérieux pouvoir d'hypnotiser les hommes ; ou encore un pêcheur embarqué sur un morutier qui tombe éperdument amoureux d'une sirène dont chaque apparition engendre une pêche miraculeuse.La prose étrange et magnifique d'Anjali Sachdeva embrasse le connu et l'inconnu avec une grâce et une puissance rares.

Chacune de ses nouvelles interroge les forces implacables, cruelles ou bienveillantes, qui nous gouvernent, et donnent au lecteur la sensation de marcher sur un fil. Une révélation. « Un recueil qui mêle science, mythes et imaginaire en une sombre et magnifique série de questions sur les malheurs de notre temps. » Anthony Doerr