Yan Lespoux, lauréat 2024 du Prix Gens de Mer

Le Prix Gens de Mer, créé en 2006 et remis chaque année lors du festival Étonnants Voyageurs, est destiné à récompenser l’auteur d’un livre récent ayant un caractère maritime au sens le plus large. Son jury est composé de personnalités du monde littéraire et maritime.

Pour mourir, le monde, de Yan Lespoux, a déjà été remarqué à plusieurs reprises : le roman a reçu le Prix Marine-Bravo Zulu 2023 et le Prix Libr'à Nous 2024 dans la catégorie Littérature francophone.

1627, sur la route des Indes, dans la fureur d'une ville assiégée, dans le dédale des marais et des dunes battues par le vent, l'aventure est en marche et trois héros ordinaires verront leurs destins réunis par une tempête dantesque... Il y a Marie sur la côte landaise. Pour échapper aux autorités qui la recherchent, elle s'est réfugiée dans une communauté de pilleurs d'épaves sous la coupe d'un homme brutal. La jeune fille à peine sortie de l'adolescence refuse pourtant de baisser la tête. Au Brésil, il y a Diogo, orphelin engagé dans la guérilla portugaise qui tente de reprendre Salvador de Bahia aux Hollandais. Et à Goa, il y a Fernando, engagé de force dans l'armée portugaise, qui met tout en œuvre pour échapper à sa condition. – Le résumé de l'éditeur pour le livre Pour mourir, le monde

Le jury du Prix Gens de Mer réunissait cette année, sous la présidence d'Isabelle Autissier, navigatrice, journaliste, écrivaine et lauréate de la première édition en 2006 : Michèle Polak, auteure et libraire de livres anciens ; Alain Hugues, navigateur et directeur de chantier naval, auteur ; Jean-Michel Le Boulanger, président du Festival Étonnants Voyageurs ; Nono, alias Joël Auvin, professeur, auteur, dessinateur de presse ; Patrick Soisson, de l’Académie de Marine, président de la Compagnie des Pêches ; Benoît Heimermann, grand reporter, auteur, éditeur, lauréat 2019 ; Philippe Joubin, journaliste et auteur, représentant le Groupe Ouest-France, et Loïc Josse, auteur, créateur et secrétaire du prix.

Dorénavant parrainé par France 3 Bretagne et France Bleu Armorique, le prix porte à présent l'appellation Prix Gens de Mer – Littoral – France 3 – France Bleu.

Le Prix Compagnie des Pêches, qui accompagne le Prix Gens de Mer et couronne lui aussi un ouvrage à caractère maritime, revient à Pome Bernos et François Sarano pour leur livre S’il te plaît, dessine-moi un cachalot, publié chez Actes Sud. Ils recevront un chèque de 1500 €, remis par la Compagnie des Pêches.

Photographie : Yan Lespoux par Julien Lutt