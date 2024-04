La première sélection du prix Who's Who 2024 est connue

Pour sa première édition, un jury composé d'écrivains reconnus et de figures de la société civile passionnées de littérature, et présidé par la journaliste et romancière Adélaïde de Clermont-Tonnerre, aura pour mission de sélectionner parmi les sept livres en compétition (publiés entre août 2023 et janvier 2024), celui qui illustrera le mieux ce qui a été dit à propos de l'œuvre de Balzac : « une vaste fresque susceptible de servir de référence aux générations futures ».

La sélection 2024 :

Vie et mort de Vernon Sullivan, de Dimitri Kantcheloff, Finitude



Le livre de Rose, d’Emmanuelle Favier, Les Pérégrines



Phrase d’armes, de Paul Greveillac, Gallimard



L’Ombre d’un traître, de Nathalie Saint-Cricq, L’Observatoire



Les monuments de Paris, de Violaine Huisman, Gallimard



Petit Louis, de Jean-Christophe Notin, Grasset



Une enfance française, de Farida Khelfa, Albin Michel

La remise du prix aura lieu le mardi 14 mai, chez Lapérouse en présence des membres du jury et du lauréat. Ce dernier recevra une dotation de 5000 €.

Le jury, présidé par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, se compose de Irène Frain, Anne Fulda, Hervé Gastinel, Nathalie Obadia, Benjamin Patou, Bernard Petit et Anne-Laure Vial.

