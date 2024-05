Quatre auteurs finalistes du Prix Roger-Nimier 2024

Il bénéficie du soutien financier d'Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi, avec une dotation de 5000 €. La cérémonie de remise du Prix Roger-Nimier 2024 aura lieu le mercredi 29 mai, au Salon Nimier du Fouquet’s à Paris.

Les finalistes du Prix Roger-Nimier 2024 :

Louis-Henri de la Rochefoucauld, Les Petits Farceurs, Robert Laffont

Charlie Roquin, Les Maîtres de Bayreuth, Cherche-Midi

Noham Selcer, Les chaînes de Markov, Gallimard

Emmanuel Villin, Kim Philby et moi, Stock

Le jury du Prix Roger-Nimier est présidé par Jean-Marie Rouart, journaliste, écrivain et membre de l'Académie française depuis 1997. Les membres du jury incluent Bernard Chapuis, journaliste et écrivain français ; Marc Dambre, Professeur Émérite à la Sorbonne et spécialiste de Roger-Nimier ; Éric Neuhoff, journaliste, critique de cinéma et écrivain ; Christophe Ono-dit-Biot, journaliste, écrivain et directeur adjoint du magazine Le Point ; Gilles Pudlowski, journaliste, essayiste, critique littéraire et gastronomique ; Didier Van Cauwelaert, écrivain, dramaturge et scénariste ; ainsi que Florian Zeller, écrivain, scénariste et réalisateur.

Né le 31 octobre 1925 à Paris et décédé le 28 septembre 1962 à Garches, Roger Nimier était un écrivain, journaliste et scénariste français. Il est reconnu comme le leader du mouvement littéraire des « Hussards ».

