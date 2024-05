Tatiana de Rosnay, Prix Pampelonne Ramatuelle 2024

Dans son texte, un matin, en se rendant pour nettoyer la suite 614 du Mapes Hotel, Pauline s'attend à une chambre déserte. À sa surprise, elle y découvre une femme désemparée : Mrs. Arthur Miller, mieux connue sous le nom de Marilyn Monroe.

Le séjour de Marilyn à Reno coïncide avec la fin tumultueuse de son mariage avec le célèbre dramaturge et le tournage chaotique du film légendaire Les Désaxés. Situé dans le vaste et aride désert du Nevada, peuplé de mustangs sauvages, Poussière Blonde dépeint la rencontre bouleversante et fortuite de deux femmes, unissant leurs destins de manière inattendue.

Tatiana de Rosnay, qui a écrit une vingtaine d'ouvrages, est connue pour ses romans tels qu'Elle s'appelait Sarah, Manderley Forever, ou Nous irons mieux demain. Ces livres, traduits en 30 langues, ont inspiré plusieurs adaptations cinématographiques. Sa passion pour Marilyn Monroe a donné naissance à Poussière Blonde, un roman à la fois émouvant et rédempteur.

La lauréate est conviée à venir fêter la littérature à Ramatuelle le week-end du 7, 8 et 9 juin 2024. Durant ce week-end, des échanges avec le public seront organisés, ainsi que des lectures et des séances de dédicaces.

Les membres du jury, présidé par David Foenkinos, sont Nicolas Briançon (acteur et metteur en scène), Stéphane De Groodt (comédien, auteur, et humoriste), Émilie Frèche (auteure, scénariste, et réalisatrice), Rachel Khan (auteure, scénariste, et actrice), Lou Leclair (graphiste et représentante de Ramatuelle), Danielle Mitelmann (adjointe à la culture de Ramatuelle), Sarah Poniatowski (designeuse et fondatrice de Maison Sarah Lavoine) et François Rey (représentant du vignoble Fondugues-Pradugues).

L'an dernier c'est Marianne Vic qui était primée pour Le prince de Babylone, publié aux éditions du Seuil.

Crédits photo : Prix Pampelonne Ramatuelle