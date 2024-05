Lilia Hassaine, Prix “Les Visionnaires” pour Panorama

Lauréate du Prix Renaudot des Lycéens et du Prix A livre ou verre, Lilia Hassaine a reçu une nouvelle récompense pour son ouvrage Panorama, publié en août 2023, à temps pour la rentrée littéraire.

Son texte a été désigné lauréat pour moitié par le vote des lecteurs et par le vote du jury. Ce dernier était présidé par Sybille Grimbert, et réunissait Blandine Rinkel, Marie Nimier, Jérôme Attal, des bibliothécaires, des libraires et des membres d’associations œuvrant dans le domaine du livre, l'Association des Amis des médiathèques de SQY, les Amis du Passé d’Élancourt et Lectures et dialogue à Plaisir.

Dans l'ère de la Transparence où la France a plongé, criminalité et violence se sont presque évanouies. Mais, dans cette société où la sécurité est maximale et où rien n'échappe aux regards (les gens habitent même dans des bâtiments faits entièrement de verre), un couple et leur enfant disparaissent subitement. C'est le début d'une enquête... – Résumé de l'éditeur pour Panorama

Le Prix du Livre « Les Visionnaires » a été lancé dans le cadre du premier Salon du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2022. Il est destiné à récompenser une œuvre de fiction, portant un regard singulier sur notre monde et traitant des interrogations qui émergent aujourd’hui, et a pour objectif de sensibiliser le public aux actions portées par le Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines pour promouvoir le livre et la lecture.

Il est doté de 5000 €, et avait salué en 2023 Sybille Grimbert pour Le dernier des siens (éditions Anne Carrière).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones