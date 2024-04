Sereine Berlottier, Grand prix de la poésie de la ville de Lyon

Cette récompense, créée en 1984 par la municipalité de Lyon, est attribuée chaque année à un livre de poésie d’un auteur ou d’une autrice francophone vivant et dont l’œuvre est en cours de développement. Il rend hommage au poète Roger Kowalski (1934-1975) né et mort à Lyon, auteur de plusieurs recueils poétiques, notamment Les Hautes Erres (Seghers, 1966).

Aujourd'hui coanimé par l’Espace Pandora et la Bibliothèque municipale de Lyon, le Prix Roger Kowalski a récompensé, au cours de son histoire, Abdellatif Laâbi, Jacques Réda, Yves Bonnefoy ou encore Marie-Claire Bancquart.

Il salue en 2024 Sereine Berlottier pour son œuvre Avec Kafka, cœur intranquille. Son prix lui sera décerné le jeudi 2 mai de 18h30 à 20h30 au sein de la Bibliothèque Part-Dieu, lors d'une cérémonie présidée par Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon déléguée à la Culture.

Il sera ici question de fenêtres, de chambres, de Franz Kafka, et d’une mère à accompagner jusqu’au bout. Écouter une voix qui s’efface, en collectant des phrases, des images, des détails, des étonnements. Regarder dehors et dedans, en lisant et en écrivant, pour apprendre quelque chose au sujet de la peur. Tenter d’articuler, sans craindre ce qui se défait, s’émiette, s’éparpille. Et prétendre, pourquoi pas, que lire peut aider à vivre.

– Présentation de l'éditeur pour Avec Kafka, cœur intranquille