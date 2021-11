Angot, Chollet, Vuong... Les Inrockuptibles décernent leurs prix de la rentrée

La palmarès des prix littéraires Les Inrockuptibles 2021 :

Littérature française :

Christine Angot, Le Voyage dans l’Est (Flammarion)

Littérature étrangère :

Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur (Gallimard) – Traduit par Marguerite Capelle

Premiers romans :

Dimitri Rouchon-Borie, Le Démon de la colline aux loups (le Tripode)

Essais :

Mona Chollet, Réinventer l’amour – Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles (Zones/La Découverte)

Bande dessinée :

Antoine Maillard, L’Entaille (Cornélius)

Le jury des Prix Les Inrockuptibles réunit Léonard Billot, Vincent Brunner, Emmanuel Hoog, Nelly Kaprièlian, Jean-Marc Lalanne, Gérard Lefort, Sylvie Tanette, Yann Perreau et Amélie Quentel. L'édition 2021 était parrainée par Éric Reinhardt.

L'année dernière, les Prix Les Inrockuptibles avaient salué Constance Debré, pour Love Me Tender (Flammarion) et Éric Reinhardt, pour Comédies françaises (Gallimard), Mon père et ma mère, d'Aharon Appelfeld, traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti (Éditions de l’Olivier), La petite dernière, de Fatima Daas (Les éditions Noir sur blanc, collection Notabilia), Personne ne sort les fusils de Sandra Lucbert (Seuil) et Pucelle de Florence Dupré La Tour (Dargaud).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Rentrée littéraire : prix, récompenses et heureux lauréats 2021

Dossier : les romans de la rentrée littéraire 2021 à découvrir