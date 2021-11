Dimitri Rouchon-Borie, lauréat du prix Goncourt 2021 – celui du métro

Créé en 2008, le prix [du métro] Goncourt rend avant tout hommage aux habitants du quartier niché autour de cette station de métro parisienne – sans pour autant chercher à remettre en cause le prix Goncourt, qui a lui aussi trouvé son lauréat 2021. « À l’origine de ce prix littéraire décalé, on trouve l’amour de la littérature, l’envie de découvrir des œuvres, et de les partager dans un quartier spécifique – celui du métro Goncourt. »

La liste désormais longue de ses lauréats révèle qu'il récompense souvent une maison d’édition indépendante, sans jamais s’interdire d’aller voir ailleurs si un livre lui en donne l’envie.

Trois librairies se sont faites partenaires du prix : Les Guetteurs de vent, Libralire, et Les Nouveautés. Elles assurent chaque année le long travail de présélection qui permet au jury de se prononcer avec ferveur et de remettre au lauréat, avec toute la sérénité qui convient, son inoubliable récompense : un bouddha, signe d’un ancrage dans le quartier Belleville-Fontaine.

Cette année, c’est donc Dimitri Rouchon-Borie pour son roman Le Démon de la Colline aux loups, paru en janvier 2021, qui a été récompensé.

Résumé d’après l’éditeur :

Les hommes sont des choses vides et des fois leur vie se remplit de bien et des fois de mal et des fois c'est partagé et ça fait une lutte. Ces phrases extraites du Démon de la Colline aux Loups résument l'élan qui habite ce texte stupéfiant, et son désir de dire la condition humaine. Ecrit dans une langue volcanique, le premier roman de Dimitri Rouchon-Borie nous livre avec force le destin d'un être enfermé en prison.

Et c'est une révélation, une lumière dans les ténèbres.

Il est également lauréat cette année du prix Première de la RTBF, du prix des librairies Payot, du prix Louis Gilloux, du prix Roblès, du prix Poulet-Malassis et récemment du prix du premier roman des Inrockuptibles.

Pour rappel, l’année 2020 avait récompensé Ceux que je suis d’Olivier Dorchamps, publié aux éditions Finitude.

