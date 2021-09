Beckett, Bukowski, Essenine : planter son existence, sublimement

« Beckett is my coach, Bukowski your friend, Essenine my escalator », affirment les deux hommes. Alors, avec Le Manque, rate mieux ta vie ! On la connaît ta vie, ça ne devrait pas être trop difficile. À moins que la rater sublimement soit ton Graal ?

Pour Le Manque, la référence est souvent un personnage. Les espaces de désir mis en scène par le Manque fourmillent de personnages de désir. Héros et héroïnes de la littérature, littérateurs, figures du cinéma...

Essaie encore, ose la métamorphose : regarde les 200 films du Manque.

T’attendent Charles Bukowski (Cynthia Bukowski), Sergueï Essenine (Ulan Bator, la plus belle chanson du Manque de l'avis général) et plein d’autres. Et si tu as un moment, n'oublie pas de rire.

Samuel Beckett is my coach

Cynthia Bukowski

Ulan Bator (traversé par Essenine, poète russe qui se suicida laissant quelques vers écrits avec son propre sang.)