Nobel de littérature : quand Annie Ernaux défendait Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir, décédée le 14 avril 1986, venait alors de léguer de nouveaux livres au public, par le truchement de son éditeur, Gallimard. « Il n’y a pas de vraie mémoire de soi », écrivait Annie Ernaux. Sur le plateau de l’émission, l’auteure qui a déjà fait paraître plusieurs romans — dont La Place, Prix Renaudot — ne cache pas son admiration pour la philosophe et romancière.

Face à elle, Julien Julliard et Yves Berger jouent les détracteurs, à qui Annie Ernaux devra rappeler jusqu’aux plus élémentaires leçons : « Ces documents sont tirés de journaux intimes et de lettres non destinés à être publiés, qu’à l’époque, Beauvoir avait à peine 30 ans et qu’elle et Sartre ont énormément changé par la suite », insiste l’INA.

À LIRE: Annie Ernaux : “Il faut tellement plus de courage aux femmes”

Des livres, désormais considérés comme d’indispensables témoignages, et dont on n’oserait, dans leurs récits sur la dernière guerre et l’amour de Simone de Beauvoir pour Sartre, plus remettre en question la nécessité. Un morceau d’anthologie.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0