La 6e édition du Prix Landerneau des lecteurs, en 2021, avec Serge Joncour

Le roman francophone récompensé - désigné parmi 4 titres finalistes - devra avoir été publié entre le 15 août et le 1er octobre 2021 et succédera au palmarès de Chavirer de Lola Lafon (Actes Sud), Par les routes de Sylvain Prudhomme (Gallimard), Chien-loup de Serge Joncour (Flammarion), L’Art de perdre d’Alice Zeniter (Flammarion) ou encore L’Insouciance de Karine Tuil (Gallimard).

Les lecteurs souhaitant participer au jury du Prix Landerneau des Lecteurs ont jusqu’au 11 juillet pour remettre à leur libraire le bulletin de participation à retirer dans les Espaces Culturels E.Leclerc.

Créés en 2008, les Prix Landerneau sont au nombre de 4 et consacrent tour à tour 4 ouvrages : un album jeunesse, un polar, un roman et une bande dessinée. Chacun de ces prix fédère les librairies des 224 Espaces Culturels E.Leclerc. Ils se mobilisent autour de Michel-Édouard Leclerc et d’un auteur de renom, illustrant un réseau dynamique, attentif à l’actualité littéraire et à l’écoute des auteurs.

