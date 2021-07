Les Prix du festival Quais du Polar 2021

Cette édition estivale marque les retrouvailles très attendues avec les auteurs, les festivaliers et les libraires pour des moments de partage « en réel ». Une centaine d’auteurs sont attendus ce week-end pour des rencontres, conférences, dédicaces et animations dans toute la ville et la Métropole de Lyon.

Les prix ont été remis lors d’une cérémonie qui a eu lieu ce vendredi en présence des auteurs lauréats.

PRIX DES LECTEURS QUAIS DU POLAR / 20 MINUTES

Le Prix des lecteurs « Quais du Polar » récompense chaque année le polar francophone de l’année, parmi les six romans préalablement choisis par les librairies partenaires du festival.

Décerné par un jury de lecteurs, présidé par Thomas Cantaloube (lauréat 2020), le Prix des lecteurs Quais du polar / 20 Minutes a été remis à Patrice Gain pour Le Sourire du scorpion (Le Mot et le reste). Ce roman avait déjà été récompensé par le Prix Cabri d’or 2020.

Joseph Incardona a reçu la mention « Polar derrière les murs » pour La Soustraction des possibles (Finitude) attribuée par les détenus de la maison d’arrêt de Montluçon, le Centre pénitentiaire de Grenoble, le Centre pénitentiaire de Moulins sur Allier et le Centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier.

PRIX LE POINT DU POLAR EUROPÉEN

Créé en 2003 par Le Point, partenaire de Quais du polar, le prix Le Point du Polar européen 2021 récompense le meilleur roman policier – thriller, roman noir – d’auteurs européens, paru entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2021. Le Prix a été remis par Etienne Gernelle et Christophe Ono-Dit-Biot à Jurica Pavičić pour L’Eau rouge (Agullo).

PRIX POLAR EN SÉRIES

Décerné dans le cadre du festival Quais du Polar et conçu en partenariat avec la Scelf, le Prix Polar en Séries récompense un roman noir, thriller ou polar francophone pour ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série télévisée. Il a été décerné à Du bleu dans la nuit de Jean-Charles Chapuzet (Marchialy) et Leur âme au diable de Marin Ledun (Gallimard).

PRIX BD POLAR EXPÉRIENCE / FRANCE 3

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, Quais du Polar et la librairie Expérience ont créé le Prix BD Polar expérience / France 3. Les lecteurs ont voté via une plateforme de vote pour l’un des 9 albums sélectionnés et ont désigné le lauréat, La Cage Aux Cons de Robin Recht & Matthieu Angotti (Delcourt).

PRIX JEUNESSE QUAIS DU POLAR / VILLE DE LYON

Initié en 2015 avec le soutien de la Ville de Lyon, ce prix s’adresse aux élèves de 3e cycle et récompense un roman ou un album policier pour la jeunesse paru l’année passée. Huit écoles lyonnaises ont participé cette année, accompagnées par les Ambassadeurs du livre de l’AFEV (L’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) qui sont intervenus régulièrement en classe pour mettre en place des animations autour des livres sélectionnés. La lauréate de cette année est Anaïs Vachez pour Les élèves de l’ombre (Casterman).

Décernée pour la première fois cette année avec le soutien de l’ambassade de France de Croatie et l’Institut français de Zagreb, la mention « Francophonie » a été attribuée par l’Ecole française Internationale de Zagreb à Anaïs Vachez pour Les élèves de l’ombre (Casterman).

PRIX CLAUDE MESPLÈDE

Créé lors de la précédente édition en hommage à un ami fidèle du festival et grand spécialiste du genre, le prix Claude Mesplède récompense chaque année une œuvre participant à une meilleure connaissance du polar, sous la forme d’essai, d’ouvrage historique, de correspondance, de document, d’enquête, de traduction, d’édition originale d’œuvres complètes ou inédites, de traductions nouvelles ou encore de travaux académiques et universitaires. Le prix a été remis par Ida Mesplède à la revue Alibi.

CONCOURS DE NOUVELLES QUAIS DU POLAR / KOBO BY FNAC 2021

Quais du Polar et Kobo by Fnac, en partenariat avec la revue Alibi, ont proposé cette année un concours d’écriture sur le thème : « Nature et environnement : nouveaux terrains de jeux du crime ? ». Plus de 150 textes ont été reçus. Le jury, présidé par l’auteur Colin Niel, a désigné la lauréate parmi les 10 finalistes : Val Bianco pour L’Homme qui pleure. Sa nouvelle est publiée en format numérique par Kobo et dans le numéro de juillet de la revue Alibi.

