Jurica Pavicic, Prix Le Point du Polar européen 2021 pour L'Eau rouge

Cette année, c’est le Croate Jurica Pavicic qui emporte l’adhésion du jury, pour son roman L’Eau rouge, dont la traduction d’Olivier Lannuzel est publiée aux éditions Agullo Noir.

Le résumé de l'éditeur pour L'Eau rouge :

Dans un bourg de la côte dalmate, en Croatie, Silva, une jeune fille de 17 ans, disparaît à l'occasion de la fête des pêcheurs. Nous sommes un samedi de septembre 1989, dans la Yougoslavie agonisante. L'enquête policière menée par l'inspecteur Gorki Šain fait émerger un portrait de Silva plus complexe que ne le croyait sa famille : celui d'une lycéenne scolarisée à Split, la capitale dalmate, touchant à la drogue et revendant de l'héroïne pour le compte d'un dealer nommé Cvitko. Et puis il y a ce témoin de dernière minute, qui prétend avoir vu Silva, le lendemain matin de sa disparition, prenant un billet de car pour l'étranger... Mais l'Histoire est en marche, le régime de Tito s'effondre, et le nouveau pouvoir lance une chasse aux sorcières qui n'épargne pas les forces de l'ordre : l'inspecteur Gorki Šain est poussé à la démission et l'affaire, classée. Seule la famille de Silva poursuit obstinément les recherches...

Cette année, le jury est, comme pour chaque édition, composé de professionnels du livre, de l’édition et de la presse : on compte ainsi Jean-Louis Debré (ancien président du Conseil constitutionnel, président du Conseil supérieur des archives, écrivain), avec Hannelore Cayre (lauréate du prix Le Point du Polar européen 2017), Jacques Dupont (Le Point), Irène Frain (écrivain), René Fregni (écrivain), Julie Malaure (Le Point), et enfin Christophe Ono-dit-Biot (Le Point) et François Pirola (président du festival Quais du Polar).

Pour rappel, l’année précédente, le prix avait été décerné à l’écrivain britannique Abir Mukherjee pour L’attaque du Calcutta-Darjeeling (traduit de l’anglais par Fanchita Gonzalez Batlle, éditions Liana Levi).

Jurica Pavicic – trad. Olivier Lannuzel – L'eau rouge – éditions Agullo Noir – 9791095718772 – 358 p. – 22 €