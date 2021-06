Prix Asie de la Critique 2021 : une première sélection

Un de plus, et non des moindres, pour David Diop. Le romancier et universitaire vient d’arracher l’International Booker Prize. Son livre, Frère d’âme, traduit du français par Anna Moschovakis sous le titre At Night All Blood is Black, était paru chez Pushkin Press. En France, l'ouvrage publié au Seuil avait provoqué un véritable engouement, avec près de 180.000 exemplaires vendus (données Edistat).