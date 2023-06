Romans, nouveautés : les livres de Mohamed Mbougar Sarr

Mohamed Mbougar Sarr est un écrivain sénégalais né le 11 juin 1990 à Dakar. Il est connu pour ses romans et ses nouvelles qui explorent des thèmes tels que l'identité, la mémoire, l'histoire et la condition humaine.

Arrivé en France et après des études en classes préparatoires littéraires au lycée Pierre-d'Ailly de Compiègne, il poursuit son cursus à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS). Il y effectue un master, formation Arts et langages et travaille également sur Léopold Sédar Senghor.

Son premier roman Terre Ceinte (éditions Présence Africaine, 2014) a un grand succès et remporte en 2015 le prix Ahmadou-Kourouma au salon du livre de Genève, le grand prix du roman métis de Saint-Denis-de-la-Réunion et le prix du roman métis des lycéens. Il est de plus élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Mérite par le Président de la République du Sénégal, dans la même année.

En reconnaissance de son talent littéraire, Mohamed Mbougar Sarr continue de remporter de nombreux prix entre 2018 et 2021 avec le Prix littéraire de la Porte Dorée (2018) le Prix Goncourt (2021) et le Commandeur de l'ordre national du Lion du Sénégal (2021).

L'écriture de Mohamed Mbougar Sarr se caractérise par sa richesse linguistique, son lyrisme et sa capacité à aborder des sujets complexes avec une grande sensibilité. Ses œuvres traitent souvent de questions sociales, politiques et historiques et il explore les expériences individuelles et collectives à travers des récits poétiques et évocateurs.

Il est considéré comme l'une des voix émergentes de la littérature africaine contemporaine et ses écrits ont attiré l'attention tant au Sénégal qu'à l'échelle internationale. Son travail contribue à enrichir le paysage littéraire par son engagement, sa vision et sa maîtrise de l'écriture.

Crédits photo : Mohamed Mbougar Sarr - Librairie mollat - (CC BY 3.0)