Bordeaux : l'Escale du Livre révèle les grandes lignes de son programme

Le Festival avait annoncé son retour début janvier. Après la diffusion d'un pré-programme, les événements et rencontres prévus en avril prochain dans l'un des plus anciens quartiers de Bordeaux se précisent.

Si la programmation est en cours de finalisation, quelques noms et spectacles ont été annoncés. Dima Abdallah, Tonino Benacquista et Jeanne Benameur seront notamment présents pour des rencontres avec le public. Aura également lieu une projection-rencontre en avant-première autour du film River to the Heart avec Eddy L. Harris, auteur.

Ce dernier est disponible en intégralité (et légalement) sur internet :

Trois grands entretiens auront lieu au cours de ces trois jours consacrés à l'édition indépendante : avec Mohamed Mbougar Sarr pour La plus secrète mémoire des hommes, (Philippe Rey), Prix Goncourt 2021 ; Atiq Rahimi et Alice Rahimi pour Si seulement la nuit (POL), et Leïla Slimani pour Regardez nous danser (Gallimard).

Sont également annoncés deux grands débats en lien avec des sujets de société : Résistance !, une rencontre autour des figures de la Résistance française, et Vivantes !, des réflexions (critiques) sur les femmes dans l’art et l'histoire.

Enfin, l'interdisciplinarité du festival sera consacrée autour de plusieurs spectacles. Seront entre autres présentés Jan Bas Ader, avec une lecture en musique de Thomas Giraud (La contre allée), accompagné du musicien Stéphane Louvain, et Le fils de l’homme, avec une lecture en musique par Jean-Baptiste Del Amo (Gallimard), accompagné d’un musicien.

Rendez-vous les 8, 9 et 10 avril prochains, pour un Festival mettant à l'honneur l'édition indépendante et sa production. Organisée en partenariat avec 10 librairies indépendantes et plus de 60 maisons d’édition, l’Escale du livre présentera bientôt l’intégralité de sa programmation sur son site internet.

crédits photo : L'Escale du livre