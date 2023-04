Meilleures ventes : démarrage exceptionnel du tome 104 de One Piece

Pour cette 14e semaine de l'année, en première place, la série née en 1997 : One Piece de Eiichiro Oda. Le tome 104, traduit par Djamel Rabahi et Julien Favereau aux éditions Glénat, s’est envolé à 52.947 exemplaires. Le tome 35 de My Hero Academia de Kohei Horikoshi (trad. David Le Quéré, Ki-oon) le suit en deuxième position avec 22.537 titres vendus.

Le tome 19 de Jujutsu Kaisen de Gege Akutami (trad. Fédoua Lamodière, Ki-oon) se place en 4e position (13.623 ex). Et, en 8e place, le tome 1 de l’édition anniversaire de L’Attaque des Titans du mangaka Hajime Isayama (trad. Sylvain Chollet, Pika) réalise un beau démarrage (10.058 ex).

Le chanteur bourguignon perd deux places. Son autobiographie Pagny par Florent publiée chez Fayard, arrive sur la 3e marche du podium avec 14.982 exemplaires vendus. En 5e, un autre Français : Un œil dans la nuit de Bernard Minier (Xo) chute de 3 places (11.279 ex.). À sa suite et du même auteur, l’édition poche de Lucia, chez Pocket, s’est vendue à 11.138 exemplaires.

Katherine Pancol réalise sa 2e semaine dans le classement des meilleures ventes. La mariée portait des bottes jaunes, publié chez Albin Michel (10.957 ex.), semble plaire et gagne 6 places pour arriver en 7e. Aura-t-il le même succès que son best seller Les yeux jaunes du crocodile (2006, Albin Michel) ? Ce dernier avait reçu le Prix Maison de la Presse pour ensuite être adapté au cinéma en 2014.

Crédits photo : Fréderic Bisson (CC BY 2.0)