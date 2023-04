Meilleures ventes : un mangaka et un policier s’emparent du podium  

Pour cette 13e semaine, le mangaka Naoya Matsumoto est catapulté en deuxième position avec le 8e tome de Kaiju N°8 (trad. Sylvain Chollet, Crunchyroll) vendu à 12.430 exemplaires.

Le romancier et chef de police Olivier Norek se défend bien lui aussi. Dans les brumes de capelans, publié en grand format par Michel Lafon en 2022, a cumulé près de 145.000 ventes à ce jour (données Edistat). Le capitaine Coste reprend du service avec la sortie en poche du roman chez Pocket. Il grimpe en troisième position (+ 6 places) pour avoir été vendu à 12.415 reprises cette semaine.

À sa suite, le tome 2 de la bande dessinée Avant Blake et Mortimer, intitulé La flèche ardente (Jean Van Hamme, Christian Cailleaux, Étienne Schréder, chez Dargaud), qui s'est écoulé à 10.251 exemplaires.

Le reste du top 10 est peuplé d’habitués. Melissa Da Costa perd 2 places et arrive cinquième avec Les douleurs fantômes (9619 ex.). L’explorateur Sylvain Tesson ne s’aventure pas trop loin dans le classement : Sur les chemins noirs est sixième (+ 2 places) avec 9103 ouvrages vendus, alors que cette version poche est sortie il y a 51 semaines.

Quant à la publication en petit format du roman Jamais plus de Colleen Hoover, elle remonte à 52 semaines. Mais, même en perdant deux rangs, le titre garde une honorable 7e position, avec 8735 exemplaires écoulés.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Crédits photo : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0