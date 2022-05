Aminata Aidara : écrire, lire, mais surtout encourager à lire pour écrire

Elle compte parmi les rares personnes à avoir pu lire la première version, bien plus massive, de La plus secrète mémoire des hommes, roman de Mohamed Mbougar Sarr. Pour la Comédie du Livre, édition 2022, le prix Goncourt 2021 a obtenu une carte blanche, invitant plusieurs auteurs à débattre, échanger. Aminata Aidara compte parmi ces participantes.

Durant ses études universitaires, elle réalisera une thèse au thème étonnant : comment accède-t-on à l’écriture, sans se sentir écrasé par le poids des auteurs — ou le syndrome de la littérature piedestalisée ? Pour ce faire, elle proposera en 2011 un concours d’écriture, « raconter un idéal de vie, dans la peau d’un, ou d’une immigrée, ou d’un enfant issu de l’immigration. Ce qui m’intéressait, c’était de permettre à des personnes qui n’en étaient pas issues de se mettre dans la peau de ces personnages ».

Au terme de l’étude et de la réflexion, elle dessine une approche autour du corpus d’une trentaine de textes, Exister à bout de plume. « L’idée était de comprendre comment l’on peut se créer un tiers espace de liberté d’expression, d’identification personnelle, entre plusieurs cultures, un monde intérieur et l’extérieur, la famille et la société. Et cet espace fut le mélange de tout ça, et se concrétisait par ces textes », poursuit-elle.

Or, s’il y a processus d’écriture, c’est parce qu’il est soutenu par la lecture – celles et ceux qui vont conseiller des ouvrages, lesquels, comment. « Ce qui en est ressorti, c’est l’évidence de ce lien très fort entre la lecture et l’écriture. Mais cette dernière peut créer des complexes et inhiber la créativité. Selon les livres qui nous sont proposés, on peut ne pas se sentir à la hauteur, voire figer l’envie créative. »

Se montrer vigilant aux livres que l’on donne aux enfants, certes, mais plus encore, garder à l’esprit qu’il importe plus de proposer des œuvres à même de stimuler. « Se retrouver dans des parcours de vie, avec des lectures qui ouvriront l’esprit. »

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0