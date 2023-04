Florent Pagny se raconte, les chiffres des meilleures ventes s’envolent

Florent Pagny a écrit et chanté de nombreux textes qui se sont fondus dans le paysage culturel français, au point d’en devenir un symbole. À l’âge de la maturité, il décide de livrer une autre partie de lui au public, et ça marche. Son autobiographie atteint un chiffre de vente ahurissant.

En 2e place au-dessous des confidences du chanteur bourguignon, Bernard Minier vend 14.488 exemplaires de Un œil dans la nuit (Xo) publié le 6 avril. Le même jour, son roman Lucia est réédité en poche chez Pocket. Il arrive en 9e position (8895 ex.).

Le tome 12 de Chainsaw man (trad. Sébastien Ludmann, Crunchyroll) de Tatsuki Fujimoto trône sur la 3e marche du podium (12.599 ex.). Un autre manga occupe la 5e place : le tome 13 de Blue Lock (trad. Lilian Lebrun, Pika) écrit par Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura, il s’est écoulé à 11.711 exemplaires, suite à sa publication le 5 avril.

Le même jour, Eric-Emmanuel Schmitt sortait Le défi de jérusalem chez Albin Michel, qui arrive en 7e position des meilleures ventes de la semaine (9834 ex.). Quant aux habitués, Olivier Norek est 4e avec Dans les brumes de capelans (-1 place, 12.017 ex.). Mélissa Da Costa chute au 8e rang (-3 places), ses Douleurs Fantômes voient partir 9680 exemplaires.

Crédits photo : Guy Delsaut - (CC BY-SA 4.0)