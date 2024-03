La France à Francfort : pays invité d'honneur à la Foire du livre 2017

Événement international, la Foire du Livre de Francfort réunit chaque année pendant 5 jours, 7 500 exposants de 106 pays et près de 278 000 visiteurs. Cette manifestation emblématique accueille notamment 9 000 journalistes du monde entier, un millier d’auteurs et 600 agents littéraires.

Du 11 au 15 octobre 2017, la France est le pays invité d’honneur de la 69ème édition de la Foire du Livre de Francfort ; sans conteste l’événement dédié au livre et à l’édition le plus important au monde. L’Institut français assure la mise en place et le commissariat général de cette invitation exceptionnelle, y compris le pavillon français et l'ensemble de sa programmation culturelle.

Une programmation pluridisciplinaire a été déclinée en amont de l’événement, avec l’organisation de nombreux évènements ; participation à des festivals, foires et salons en Allemagne, et tournées de personnalités importantes dans les deux pays.

Mise en oeuvre par l’Institut français, cette invitation est une occasion historique pour la France de faire valoir la capacité d’innover de ses industries culturelles et de construire de nouvelles bases de coopération à l’échelle européenne en consolidant sa relation avec son premier partenaire politique, culturel et économique : l’Allemagne.