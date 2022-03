Nami : une vague portant “une littérature de l'intime” chez Leduc

Danaé Tourrand-Viciana, directrice éditoriale de Charleston — volet plus féminin de Leduc — insiste : « La sensation de bien-être dans la lecture, d’accord, mais je veux des histoires avant tout. Une écriture où le sujet précède le roman. » Dans cette perspective, la maison a travaillé dès août 2021 à Nami — vague, en japonais. « Nous avions publié chez Leduc des textes littéraires, mais à la marge. »

La frustration d’avoir manqué les enchères pour le livre de Toshikazu Kawaguchi, Tant que le café est encore chaud (trad. Miyako Slocombe, chez Albin Michel, groupe propriétaire de Leduc, 27.595 exemplaires - Edistat) apporte de l’eau au moulin. Pour l’agent, difficile de confier à une maison n’ayant pas véritablement d’espace pour ce roman le soin de le vendre en France.

Un livre qui parle des livres

La revanche vient alors avec Michiko Aoyama. « Je me suis positionnée très vite, à Francfort — sur un pitch et un extrait en anglais. » Comptant parmi les hot books de la foire professionnelle, le roman avait pour lui des ventes significatives et le Prix des libraires au Japon. Comble : l’une des collaboratrices de la directrice éditoriale comprenait suffisamment le japonais pour entrer dans le texte. Le succès international et l’enthousiasme de la lectrice achèvent de convaincre — le montant de l’enchère aussi, mais ce dernier n’est pas dévoilé.

Le roman — l’histoire d’une bibliothécaire à Tokyo qui recommande des lectures aux usagers — a « quelque de magique : un livre qui parle de l’amour des livres, dans une écriture chorale », poursuit-elle. Mais plus encore, La bibliothèque des rêves secrets ouvre le bal de cette « littérature de l’intime, celle qui parle de nos joies, de nos peines, de nos défis et de nos choix ».

La Bibliothèque des rêves secrets : écrit par la journaliste Michiko Aoyama (photo ci-dessous), le roman se compose de cinq parties, où évoluent différents personnages — aux personnalités plutôt inquiètes. Tous ont en commun de se rendre à la bibliothèque de Sayuri Komachi. Et plus encore, c’est la bibliothécaire qui fascine : elle fournit à tous une liste de livres en mesure de transformer leur existence. Et souvent, ce sont des lectures inattendues. L’auteure a elle-même une expérience de temps partiel en bibliothèque : elle y travaille quatre fois par semaine depuis 2020 et pendant l’été (de juin à septembre) depuis quatre ans.

Sans recherche d’exotisme spécifiquement, Nami proposera des « textes universels » et si les premiers ouvrages sont signés par des femmes, il ne faut pas y lire une tentative de raccrocher à tout crin avec quoi que ce soit. « Charleston a une identité très marquée : Nami s’en distinguera par cette recherche de voyages intérieurs. »

Développer la communauté

En outre, la maison possède un certain savoir-faire : Charleston, justement, a dû œuvrer pour se faire une place, tant dans les librairies qu’auprès des médias. Si les premiers sont aujourd’hui convaincus, les seconds tardent à raccrocher les wagons. Alors, dès ses débuts, Charleston a misé sur les lecteurs. En constituant un club sélect — les lectrices Charleston — la maison a développé des relations spécifiques, auprès d’un public amplement sollicité. Couverture, titres, avant-première : les lectrices participent à la vie des ouvrages, en amont autant qu’à la parution.

Pour Nami, on appliquera les mêmes recettes : « Nous avons fait circuler une lettre de recrutement et obtenu 195 réponses. La dimension communauté sera primordiale : s’appuyer sur le lectorat, c’est l’investir et l’engager avec nous, pour établir de meilleures relations. » Et puisque la méthode a déjà fait ses preuves, autant préserver cette adéquation.

Trois autres ouvrages sortiront cette année 2022, avec un roman français pour la rentrée littéraire, en octobre. À terme, seules huit parutions alimenteront chaque année Nami — travailler peu, mais travailler intensément chaque titre, insiste l’éditrice. Pas faute, en regard des résultats de ces dernières années, d’avoir été sollicitée pour augmenter la production, d’ailleurs. « Pour défendre mieux nos titres, nous devons préserver cette dimension. »

Avec de très rares ventes en deçà des mille exemplaires, voilà qui donnera du grain à moudre.