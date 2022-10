En 2021, l'édition mondiale est repartie à la hausse

L'Ompi est porteuse de bonnes nouvelles, à l'occasion de la Foire internationale du livre de Francfort, ouverte du 19 au 23 octobre. L'organisation internationale assure que le secteur mondial de l'édition a renoué avec la croissance, en 2021, après une année 2020 marquée par de nombreux confinements et un certain repli des dépenses en raison du contexte sanitaire.

Le rapport préliminaire de l'Ompi pour 2021, qui rend compte des données disponibles pour 22 pays seulement, annonce un chiffre d'affaires global de 71,6 milliards $ pour l'année. Les États-Unis en représentent une part importante (26,8 milliards), devant l'Allemagne (11,4 milliards), le Japon (11,3 milliards), le Royaume-Uni (5,4 milliards) et l'Italie (4,1 milliards).

Le plus fort taux de croissance entre 2020 et 2021 se trouve au Portugal, où les résultats des éditeurs ont bondi de 15,3 %. Les États-Unis (13.6 %), la France (12,5 %) et l'Italie (12,2 %), ou encore la Finlande (11,7 %) et la Turquie (10,8 %) font aussi état de performances remarquables.

Pour 13 des 19 pays pour lesquels ces données affinées sont disponibles, les revenus des ventes grand public représentent la moitié du chiffre total de l'édition. Sur certains marchés, l'édition scolaire compte beaucoup pour le secteur, notamment au Brésil (61,4 %), aux Pays-Bas (63,4 %) et au Mexique (75,1 %).

Production et croissance

Les données portant sur les formats numériques et audio sont très parcellaires — seuls trois pays en rendent compte —, mais révèlent un peu de terrain gagné sur le format imprimé. Au Japon, ces formats représentent 37,8 % des revenus totaux, 33,2 % en Finlande et 32,9 % en Suède. Notons qu'au Brésil, en Finlande et en Suède, le marché de l'audio et du numérique est si développé que ces formats représentent la majorité des livres publiés (respectivement 65,9 %, 62 % et 55 %).

Curieusement, les habitudes d'achats de livres en ligne prises pendant l'année 2020 ne semblent pas avoir eu d'effets dévastateurs sur la répartition des ventes entre internet et les boutiques de vente au détail. Les volumes d'achats en ligne, qui avaient bien augmenté en 2020, n'ont toutefois pas énormément baissé non plus... Le Royaume-Uni reste un cas à part, avec 67,6 % du chiffre d'affaires total de l'édition réalisés par les ventes en ligne.

La production éditoriale n'a pas faibli en 2021, avec un record de croissance de 12,5 % qui revient à la France, devant le Brésil (10 %), l'Italie (7,3 %) et la Turquie (6,9 %). À l'inverse, le Royaume-Uni a enregistré une baisse de 10 % du nombre d'ouvrages publiés, mais son cas semble bien une exception.

Le rapport préliminaire de l'Ompi est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, Money Stock Photos, CC BY 2.0