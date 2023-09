Plus que 6 romans en lice pour le Prix du livre allemand

Le comité du Prix du livre allemand 2023 a dévoilé sa « shortlist » de six finalistes :

Terézia Mora, Muna oder Die Hälfte des Lebens (Luchterhand Literaturverlag, août 2023)

Necati Öziri, Vatermal (claassen, juillet 2023)

Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück (Klett-Cotta, mars 2023)

Tonio Schachinger, Echtzeitalter (Rowohlt Verlag, mars 2023)

Sylvie Schenk, Maman (Carl Hanser Verlag, février 2023)

Ulrike Sterblich, Drifter (Rowohlt Hundert Augen, juillet 2023)

Katharina Teutsch, critique littéraire et porte-parole du comité, déclare :

Au premier abord, ces six romans n’ont pas grand-chose en commun. Ils se situent dans des époques différentes, des milieux différents, différents pays ; mais chacun d’entre eux a trouvé le mode d’expression le plus convaincant pour son sujet. Et si on met ces six romans côte à côte, ils se mettent forcément à dialoguer.

Ils se font l’écho de ce qui caractérise nos vies, de notre éducation et notre origine sociale aux idéologies ou dramatiques changements de système politique que nous avons pu traverser, ou encore des dures réalités de l’immigration, bref, de tout ce qui constitue notre présent et ses défis. Avec tant de perspicacité, d’humour et de chaleur que la lecture de cette seconde sélection, au-delà de nous aider à comprendre d’où nous venons, nous aide à envisager où nous allons.