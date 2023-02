Le Festival du Livre de Paris 2023 se passionne pour l'Italie

Le président de l’AIE (Associazione Italiana Editori) et de la Fédération des Éditeurs Européens (FEP, Federation of European Publishers) Ricardo Franco Levi a tout d’abord rappelé « l’important soutien des institutions » italiennes, comme le ministère des Affaires étrangères, celui de la Culture, avec le Centre pour le Livre et la Lecture (Cepell), mais aussi l’Ambassade d’Italie, l’Italian Trade Agency ou encore le festival Italissimo et l’Institut culturel italien. Ce dernier est toujours « en première ligne pour la promotion du livre italien », d’après son directeur Diego Marani.

La France deuxième marché pour l’édition italienne

Il a ensuite rappelé l’importance des relations franco-italiennes, d’un point de vue politique, culturel - en mentionnant le Traité du Quirinal, dont on a célébré le premier anniversaire l’année dernière - et commercial. Avec 917 titres cédés en 2020 d’après les données de l'AIE, « la France est le deuxième marché pour l'édition italienne ».

Carine Rolland, adjointe à la Mairie de Paris en charge de la culture et de la ville du quart d’heure, a elle aussi souligné l’importance du jumelage entre Paris et Rome, car « seul Paris mérite Rome et seul Rome mérite Paris ».

L’Italie a par ailleurs été une source d’inspiration pour la France pour l’institution du Pass Culture, comme l'a rappelé Sébastien Cavalier, président du Pass Culture, qui a été créé suivant le modèle du Bonus Cultura italien.

D’après Ricardo Franco Levi, enfin, cette participation au Festival du Livre de Paris est pour l’Italie « une étape qui va nous amener l’année prochaine à Francfort », puisque l’Italie sera le pays invité d’honneur à la Frankfurter Buchmesse en 2024.

Une édition de plus en plus forte à l’international

Cette synergie entre l’Italie et la France est possible, selon l'AIE, parce que l’Italie exporte de mieux en mieux sa culture et ses livres depuis au moins une vingtaine d’années. Luigi Ferrelli, directeur du bureau parisien de Italian Trade Agency — qui s’occupe de l’exportation et de la diffusion à l’étranger de l’édition de livres, mais aussi du secteur de l’audiovisuel — a souligné que « la vente des titres italiens représente 15 % du total de la production éditoriale du pays. La France, après Espagne, est le deuxième pays de vente des droits italiens. »

L’Italian Trade Agency a notamment pour mission de soutenir la participation des professionnels étrangers dans les foires italiennes du livre (comme le Salone internazionale del Libro di Torino, la Bologna Children’s Book Fair, Più libri più liberi de Rome), ainsi que ceux de l’édition italienne au sein des festivals internationaux.

Luigi Ferrelli a enfin annoncé que l’ITA sera officiellement présente pour la première fois à Angoulême l’année prochaine, grâce à un partenariat avec AIE, et que le Festival du Livre de Paris représente « l’évènement le plus important en 2023 pour l'édition italienne ».

Une programmation riche et passionnante

Fabio Gambaro, fondateur il y a huit ans du festival Italissimo, consacré à la découverte de l’édition et de la littérature italienne, a été directeur de l’Institut culturel italien de la capitale de 2016 à 2020 et est aujourd’hui le programmateur du dispositif Passions italiennes. Ce dernier a été conçu grâce à une alliance entre plusieurs institutions : Festival du Livre de Paris, AIE, Italissimo, ainsi que l’Institut culturel.

Comme il l’explique, cet événement accueillera pendant une semaine des rencontres qui auront lieu du 17 avril au 23 avril dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale. Mais aussi hors les murs et dans le pavillon italien, au sein du Grand Palais Ephémère.

Ce pavillon, d’environ 500 mètres carrés, prévoit plusieurs espaces : un premier, réservé aux rencontres avec les auteurs, un deuxième, pour les autres acteurs de la chaîne du livre et un dernier, dédié à l’exposition des ouvrages — deux tiers en français et un tiers en italien. Celui des rencontres hébergera au total une trentaine d’événements.

En guise d'inauguration, hors les murs, un spectacle sur Dante, signé par l’acteur et metteur en scène Toni Servillo, au Théâtre de l’Odéon. La programmation du Festival, elle, s'ouvrira avec Maurizio Serra, pour se conclure avec Alessandro Baricco.

Des auteurs connus aux nouvelles voix

D’après Fabio Gambaro, les lecteurs pourront entrer en contact avec « la variété et la richesse de la culture, de la littérature et de l’édition italienne, qui est par ailleurs moins concentrée en Italie qu’en France ».

L’objectif est donc de restituer l’esprit d’une édition très diversifiée, qui se déploie dans les différentes villes de l’Italie (Rome, Palerme, Milan, Venise, Bologne, Turin, pour n'en mentionner que quelques-unes), ainsi que de faire rencontrer au public français des auteurs célèbres (comme, par exemple, Paolo Cognetti, Antonio Scurati, Milena Agus) ou moins connus (comme Beatrice Salvioni, Teresa Ciabatti, Veronica Raimo).

Les « Italiens de Paris » comme Andrea Marcolongo et Giuliano da Empoli seront également présents, tout comme les « giallisti » [auteurs de polars italiens] : Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni, Giancarlo De Cataldo, Gianrico Carofiglio. Les philosophes seront enfin de la partie avec Emanuele Coccia et Maurizio Ferraris, afin de dresser un panorama le plus exhaustif possible de la scène éditoriale et auctoriale italienne contemporaine.

Une exposition, Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino, réalisée par des illustrateurs en collaboration avec la Foire de Bologne, sera consacrée à Italo Calvino, auteur qui a vécu 13 ans à Paris et dont on célèbre cette année le centième anniversaire de la naissance.

Rappelons, enfin, qu’un cycle de rencontres animé par Paolo Grossi, Newitalianbooks, a été organisé à partir de janvier à l’Institut culturel italien (dont voici le programme). Intitulé « Six auteurs sur la route du Festival du Livre de Paris », il donne un avant-goût de ce que sera ce rendez-vous avec la culture d'un pays tout entier.

Photographie : Festival du Livre de Paris