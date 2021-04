La sélection du Prix de littérature de l'Union européenne 2021 dévoilée

Depuis son lancement, l'EUPL a depuis récompensé 135 auteurs gagnants à travers 12 éditions. L'édition de cette année récompensera les lauréats de 14 pays: Albanie, Arménie, Bulgarie, République tchèque, Islande, Lettonie, Malte, Moldavie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Slovénie, Suède, Tunisie.

Les lauréats de l'édition EUPL 2021 seront annoncés le 18 mai lors d'un événement numérique.

Albanie

Ana Kove, Kambanat e së dielës (Bells on Sunday), Toena

Brajan Sukaj, Viti i Elefantit (The Year of the Elephant), Ombra GVG

Liridon Mulaj, Mos harro të më kujtosh (Don't forget to remember me), Onufri

Loer Kume, Amygdala Mandala (Amygdala Mandala), Pegi

Tom Kuka, Flama (Calamity), UET Press

Arménie

Արամ Ավետիս (Аram Avetis), Երբ առնետները կարդալ գիտեին (When Rats Could Read), Actual Art Publishing House

Արամ Պաչյան (Aram Pachyan), P/F, Edge Publishing House

Անուշ Սարգսյան (Anoush Sargsyan), Անոն (Ano), Antares Publishing House

Հովիկ Աֆյան (Hovik Afyan), Կարմիր (Red), Antares Publishing House

Լուսինե Խառատյան (Lusine Kharatyan), Անմոռուկի փակուղի (The Dead End Forget-me-not), Granish

Bulgarie

Георги Бърдаров (Georgi Bardarov), Absolvo te (Absolvo te), Musagena

Стефан Коспартов (Stefan Kospartov), Гълъбария (Pigeonland), Ciela Norma

Владислав Кацарски (Vladislav Katsarski), Загърбената земя (The Abandoned Land), Vessela Ljutzkanova

Зорница Гъркова (Zornitsa Garkova), Те никога не казват (They Never Say), Fama

République Tchèque

Anna Bolavá, Před povodní (Before The Flood), Odeon

Daniel Hradecký, Tři kapitoly (Three Chapters), Listen

Lucie Faulerová, Smrtholka (Deathmaiden), Torst

Matěj Hořava, Mezipřistání (Stopover), Host

Miřenka Čechová, Baletky (Ballerinas), Paseka

Islande

Benný Sif Ísleifsdóttir, Hansdætur (Hansdaughters), Mál og menning

Bergþóra Snæbjörnsdóttir, Svínshöfuð (Pighead), Benedikt

Jónas Reynir Gunnarsson, Dauði skógar (Death of a Forest), JPV útgáfa

Sigrún Pálsdóttir, Delluferðin (The Nonsense Trip), JPV útgáfa

Yrsa Þöll Gylfadóttir, Strendingar (Prisms), Bjartur

Lettonie

Jana Egle, Dzimšanas diena (Birthday), Latvijas Mediji

Laura Vinogradova, Upe (The River), Zvaigzne ABC Publishers

Rasa Bugavičute-Pēce, Puika, kurš redzēja tumsā (The Boy Who Could See in the Dark), Latvijas Mediji

Svens Kuzmins, Hohma (Hokhmah), Dienas Grāmata

Malte

Joe Pace, Papa Aħmed (Pope Ahmed), Merlin Publishers

Lara Calleja, Kissirtu Kullimkien (You’ve Destroyed Everywhere), Merlin Publishers

Moldovie

Lucreția Bârlădeanu, Misterul de Est (The Eastern Mistery), Arc

Nicolae Spătaru, Măștile lui Brejnev (Brezhnev's Masks), Paralela 45 Publishing House

Pays Bas

Gerda Blees, Wij zijn licht (We are light), Podium

Jente Posthuma, Waar ik liever niet aan denk (Which I rather not think about), Uitgeverij Pluim

Raoul de Jong, Jaguarman (Jaguarman), De Bezige Bij

Portugal

Ana Margarida de Carvalho, O gesto que fazemos para proteger a cabeça (The gesture we make to protect the head), Relógio D’Água

Frederico Pedreira, A lição do Sonâmbulo (The Sleepwalker's Lesson), Companhia das Ilhas

Isabel Rio Novo, Rua de Paris em dia de Chuva (Paris street in rainy day), D Quixote

João Pinto Coelho, Um tempo a fingir (A time to pretend), D Quixote

Serbie

Dejan Tiago Stanković, Zamalek (Zamalek), Laguna

Filip Grujić, Podstanar (Tenant), publisher: Lom

Savo Stijepović, Prekrasne ruševine (Beautiful ruins), Dereta

Zvonka Gazivoda, Hostel Kalifornija (Hotel California), Geopoetika

Slovénie

Anja Mugerli, Čebelja družina (Bee Family), Cankarjeva založba

Davorin Lenko, Psihoporn (Psychoporn), Cankarjeva založba

Gašper Kralj, Škrbine (Stubs), Založba /*cf.

Jernej Županič, Behemot (The Behemoth), Beletrina

Suisse

Balsam Karam, Singulariteten (Singularity), Norstedts

Johanne Lykke Holm, Strega (Strega), Albert Bonniers förlag

Maxim Grigoriev, Europa (Europe), Albert Bonniers förlag

Pooneh Rohi, Hölje (Schroud), Ordfront

Tone Schunnesson, Dagarna, dagarna, dagarna (Days, Days, Days), Norstedts

Tunisie

Amin Al-Ghazzi, Zindali, laylat 14 janfi 2011 (Zindali, the night of 14 january 2011), Zeineb éditions

Béchir Garbouj, L’Emirat (The Emirate), Déméter

Saber Mansouri, Sept morts audacieux et un poète assis (Seven daring deaths and a seated poet), Elyzad

