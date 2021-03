Une première sélection pour le Prix Eugène Dabit du roman populiste 2020-2021

Au cours des derniers mois, les libraires de la province issus des librairies indépendantes, des coopératives en milieu scolaire et des chaînes ont voté. L’Association des libraires du Québec (ALQ) qui coordonne le Prix a comptabilisé ceux-ci et ce sont quatre livres québécois et quatre livres hors Québec qui ont été élus par les libraires. Créé en 2011, le Prix | Jeunesse souligne la qualité et l’originalité de la littérature pour les enfants et les adolescents et met de l’avant des titres à lire et à faire lire, à découvrir et à faire découvrir.