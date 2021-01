Loo Hui Phang, scénariste de Black-out, reçoit le prix René Goscinny 2021 

Ce prestigieux Prix est attribué à Loo Hui Phang, scénariste de l’album Black-out, dessiné par Hugues Micol, publié aux éditions Futuropolis. Le Prix a été officiellement décerné ce vendredi 29 janvier 2021, lors de la Cérémonie de remise des Fauves au Théâtre d’Angoulême.

Conformément aux engagements de l’Institut René Goscinny, une exposition sera consacrée à la lauréate lors de l’édition 2022 du Festival d’Angoulême.

Loo hui Phang ose, avec Black-out, une véritable et magistrale relecture du mythe du cinéma américain par le prisme des minorités. C’est la réhabilitation et la redécouverte d’une star oubliée. Au cours des années 1940, Maximus Wyld est le premier comédien de couleur à obtenir des rôles de premier plan à Hollywood et à refuser d’être cantonné dans des rôles d’esclaves ou de domestiques. Devenu une vedette de cinéma avec le soutien de Cary Grant, il ouvre la voie aux comédiens non-Blancs. Pourtant son visage semble avoir été effacé de toutes les pellicules et son nom gommé de tous les génériques. Précurseur, on lui fera payer son audace. Le voici grâce à cet album remis en lumière.

Loo Hui Phang, scénariste et réalisatrice française n’aime rien tant que les projets d’envergure. Née au Laos en 1974 d’un père chinois et d’une mère vietnamienne, elle arrive avec eux (réfugiés politiques) en Normandie en 1975. À 18 ans, fascinée par la littérature et le cinéma, elle quitte le domicile parental pour Paris, rencontre Jean-Pierre Léaud, Suzanne Schiffman et les autrices et auteurs de la Nouvelle Bande Dessinée.

De livres en scènes, elle travaille les thèmes de l’identité, des frontières et du désir, invitant dans cette réflexion protéiforme d’autres artistes dessinateurs (exposition Synoptique à Angoulême en 2017, installation La chute de la maison Usher avec Ludovic Debeurme, adaptation scénique de Trois Ombres avec Cyril Pedrosa...), musiciens (Rodolphe Burger, Bertrand Belin, Joseph d'Anvers, Barbara Carlotti, Moriarty…) ou cinéastes, jusqu’à une résidence artistique à Taipei en 2018 et 2019.



Loo Hui Phang est l’autrice notamment de : L’odeur des garçons affamés avec Frédéric Peeters, Casterman (Prix Landerneau 2016), Nuages et pluies avec Philippe Dupuy, Futuropolis, 2016, L’art du chevalement avec Philippe Dupuy, Futuropolis-Le Louvre-Lens, 2013, Les enfants pâles avec Philippe Dupuy, Futuropolis, 2012, Cent mille journées de prières avec Michaël Sterckeman, Futuropolis, 2012, Prestige de l’uniforme avec Hughes Micol, Dupuis (Prix littéraire Paca 2006).

