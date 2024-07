Aurélie Bontout-Roche quitte Libella pour l'European Union Prize for Literature

« C’est une nouvelle aventure qui m’enchante et vous pourrez en savoir plus en MP ou en me demandant mes nouvelles coordonnées pro », a partagé Aurélie Bontout-Roche sur ses réseaux sociaux.

Elle développe : « Après plusieurs années comme responsable des traductions du merveilleux groupe éditorial Libella scintillant de tant de pépites internationales, foin des bocks et de la limonade des cafés tapageurs aux lustres éclatants de la rue des canettes, je m'en vais sous les tilleuls verts de la promenade et convaincue de continuer à établir des ponts bi-trinationaux (voire plus) pour entamer un nouveau chapitre professionnel très passionnant et excitant. »

L'occasion de « remercier les nombreuses traductrices et nombreux traducteurs présent(e)s sur ce mur avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler sur tant d'aventures éditoriales passionnantes (mais ce n'est pas fini, je compte sur vous...), ainsi que tous les éditeurs, agents, les instituts culturels, festivals et professionnels de l'édition qui m'ont aidée à grandir dans ce métier. Je vous dois beaucoup. Nous aurons l'occasion de prolonger notre collaboration pour notre plus grand bonheur ! »

Elle fait par ailleurs partie des sept membres du jury du prix, avec Andrei Kourkov, Elena Loewenthal, Kostas Spatharakis, Daniel Medin, Raluca Selejan et Tauno Vahter.

Favoriser une littéraire de l'Europe

Le Prix de Littérature de l'Union Européenne (EUPL) – consortium incluant la Federation of European Publishers (FEP) et de la Fédération européenne des libraires (EIBF) –, appuyé par le programme Europe Créative de l'Union Européenne, est une initiative annuelle destinée à distinguer les meilleurs nouveaux écrivains de fiction en Europe. Il a pour objectif de mettre en avant la créativité et la diversité de la littérature contemporaine européenne dans le domaine de la fiction, de stimuler la diffusion de la littérature à travers l'Europe, et de susciter un intérêt plus prononcé pour les œuvres littéraires issues d'autres nations.

Pour ce faire L'EUPL favorise notamment la publication ainsi que la vente de leurs livres à travers le continent. Chaque cycle de trois ans, il met en lumière 41 talents littéraires remarquables à travers l'Europe. Depuis 2022, une refonte de l'organisation du prix a conduit à l'instauration d'un jury européen composé de sept membres qui désigne annuellement un lauréat et cinq mentions spéciales. Ces distinctions sont proclamées lors de la Foire du Livre de Bruxelles, le 4 avril de chaque année.

Depuis son lancement en 2009, l'EUPL a récompensé 176 auteurs. Les travaux des gagnants sélectionnés sont mis en avant dans l'espoir de toucher un public international plus vaste et de captiver des lecteurs au-delà des frontières nationales et linguistiques.

Pour 2024, le jury a désigné 13 candidats, en mars dernier : Aleks Farrugia (Malte), Arbia Braham (Tunisie), Bojan Krivokapić (Serbie), Daina Tabūna (Lettonie), Deniz Utlu (Allemagne), Gabriela Ruivo (Portugal), María Elísabet Bragadóttir (Islande), Puskás Panni (Hongrie), Rita Petro (Albanie), Sholeh Rezazadeh (Pays-Bas), Theis Ørntoft (Danemark), Tina Vrščaj (Slovénie), Todor Todorov (Bulgarie).

Crédits photo : European Union Prize for Literature