L'enfant fleuve : les rêves impossibles sont avant tout des rêves

Dans le podcast d'aujourd'hui, découvrez L'enfant fleuve, un conte sur l'amitié et les rêves...

Un adulte, cet enfant qui a mal tourné, assurait paisiblement Franquin. Quand devant ses amis, Albel indique qu’il veut être un fleuve, un jour prochain, c’est la consternation. Et ce n’est pas du jeu : bien sûr, on a le droit de s’imaginer policière, romancier, médecin, voire d’envisager tous les futurs du monde. « Mais les rêves impossibles, c’est interdit », ripostent-ils en chœur.

Ah, la cruauté enfantine : parfois plus sévère que celle même des adultes. Prompts à dégainer l’armada d’arguments, ils démontrent à l’audacieux Abel que non, non, non, il ne peut pas prendre ses rêves pour des réalités.

Personne ne le niera : un fleuve, ça bouge constamment, et puis, pour jouer et courir, ça manque de bras et de jambes. Pas commode, cela ! D’ailleurs, un bras de mer, peut-être, mais sans mains ni coudes qu’en faire ? Puis, un fleuve, c’est liquide, toujours mouillé, trempé, et en cas de fortes chaleurs, cela s’évapore… L’inventaire à la Prévert accumule les objections au fil des pages. Tout passe en revue de ce qui rendrait la vie d’Abel insoutenable : ne plus parler, être englouti dans l’Océan. Une solitude infinie.

Abel, pourtant, n’en démord pas : il déploie avec patience des trésors d’imagination, de poésie, compose des réponses habiles, pleines d’humanisme. Fleuve il sera, et en convoite toutes les facettes : point de solitude quand on est peuplé de poissons et de sirènes. Et pourquoi des jambes et des bras, quand on traverse si aisément les continents, que l’on transporte des baleines sans peine, qu’on enlace tant de créatures marines ? Être fait d’eau, c’est chouette : on ne redoute plus les orages. Et s’évaporer, la belle affaire : on redevient gouttes avant de retourner à son lit. Ah, ne pas quitter son lit…

Mais surtout, devenir l’Océan, être lui et que lui soit un peu de soi… Abel a réponse à tout. Presque. Car ses amis n’oublient pas les hommes, les bateaux, les usines, les déchets sales qu’ils rejettent, « comme ça, sans y penser » ! Abel se rembrunit, se renferme. Devant son silence, les amis paniquent : l’ont-ils blessé ? N’y a-t-il rien à faire pour décharger leur ami-fleuve de cette pollution ?

Jouant sur des couleurs primaires doucement atténuées, L’enfant Fleuve raconte les désirs contrariés que l’enfance encaisse, frustrée de ces raisons impérieuses que brandissent les adultes. Ici, les enfants parlent comme des grands. Si les rêves ne connaissent nulle limite, ils se heurtent à la mesquinerie de ceux qui ne savent pas rêver : Abel découvre un monde douloureusement fait de raison et par trop pragmatique.

Dans un univers d’adultes, les dés sont jetés, Abel ramené à la réalité. Fort heureusement, il n’en sera rien : les amis savent ouvrir leur esprit, voir plus loin que de bêtes contingences pratiques. Être fleuve, montagne, nuage, devenir un glacier ou le Sahara, voire un poirier : tout cela est possible. Il suffit d’une crise passagère, de déchets pollueurs pour que les amis d’Abel se réveillent et prennent les armes, les seaux et les sacs. Ils nettoieront les fleuves souillés, pour lui venir en aide, l’encourager dans son projet fou.

Sans trop y toucher, l’album parle d’écologie, mais surtout, de la liberté contagieuse, celle qui fait galoper l’esprit sans obstacle, partout où il peut s’immiscer. Et parce qu’il suffit d’un rêveur aux rêves étranges pour en contaminer tant d’autres, Abel incarne celui qui ose. Il est le philosophe de Socrate, extirpé de la caverne sans le savoir. Lucifer, porteur de lumière, quand tous les autres vivent dans les ténèbres de la rationalité. Et chose fantastique, indispensable, l’éditeur a prévu en fin d’ouvrages deux belles pleines pages, où le lecteur dessinera à son aise ses propres rêves.

Oui, avec cet album, même écrire dans les livres devient possible.

Voire encouragé.

L’enfant fleuve – Cécile Elma Roger, Eve Gentilhomme – Diplodocus – 9791094908198 – 13,90 €