Des loups au pelage d'or, tondus par un savant cupide

Dans le podcast d'aujourd'hui, l'album de Raphaële Fier et Julien Martinière, Loup d'or (Ed. Sarbacane) : une véritable pépite...

Le Dr Caboche, dont on soupçonnera qu’il l’avait bien pleine, a conçu un agent chimique par lequel le pelage des loups se change en toison d’or. Il a ainsi bâti un élevage où des milliers de créatures sont destinées à une tonte régulière — pour le plus grand profit du cupide scientifique.

Le ronron du capitalisme

Cerclée de barbelés, son usine à produire du loup d’or tourne à plein régime : de la naissance à leur mort, les bêtes sont suivies, numérotées et tondues, dès que possible, aussi souvent que permis. La rentabilité prime sur les plus simples principes. Non pas qu’on les maltraite — les loups en perdraient leurs précieux poils — mais en ces lieux, comme une ambiance de ferme aux mille vaches transpire.

730 est l’un des derniers nés : « On le compte, le décompte, on l’enregistre. On le répertorie. On s’en fiche, ce n’est qu’un numéro après tout. Alors, on l’entasse, on le gave, on le pèse, on le mesure. »

Pour ce louveteau devenu adulte, la vie au milieu de ses congénères OGMifiés est sans espoir. De l’existence, ils ne connaîtront que les murs de la prison — jusqu’à ce qu’une hirondelle s’y engouffre et s’épuise à chercher une issue. 730 la recueillera, à bout de force, blessée, et de son mieux, la soignera. Pourtant, même remis sur patte, le volatile ne parviendra pas à s’extraire : 173, loup plus âgé que 730, glissera une astuce. Dans les murs de tôle verdâtre, une fissure s’ouvre sur l’extérieur. Fugacement, ses senteurs, ses bruits, ses couleurs surgissent. « Dehors, c’est bien autre chose : on respire la terre humide, la résine des pins, la menthe sauvage. » Dedans, c’est la tondeuse, à la chaîne, pour enrichir Dr Caboche.

Un grain de sable dans la mécanique

Jusqu’au jour où un petit garçon — Léo, fils d’un employé — pénétrera dans l’enceinte interdite. Bien malgré lui, il offrira une échappatoire aux loups incarcérés : les animaux détraqueront toute la minutieuse organisation de l’usine, prenant à pas de loups, et au grand galop, la poudre d’escampette.

Diable, diable… les ramifications que tisse cet album sont si nombreuses qu’on en a le vertige. Par une astuce d’informaticien, les loups parviendront à interchanger leur numéro avec des prénoms de filles et de garçons. Dans un certain langage, 730 est l’exacte retranscription de LE0. Fuir cette exploitation mercantile et cruelle, qui donne la gerbe, pour calquer sa patte dans la trace lointaine de Jason et des Argonautes — mis à l’honneur dans un petit cadre accroché au mur du labo de Caboche…

Bien entendu, on ne passe pas à côté d’une référence, sinon aux camps de concentration, du moins des camps de travail : la déshumanisation, qui change les êtres en numéros, s’applique ici aux canidés, privés même d’une existence animale. Quant à la tonte par les nazis, ils recyclaient les cheveux des victimes pour rembourrer des matelas, fabriquer du feutre, voire des pantoufles avec les cheveux de femmes… au préalable désinfectés. Sans aller jusque là, les allusions font mouche.

Tout cela donne une richesse complexe, entre mythologie, combat social et histoire : d'un côté, l’enfance sans malice qui détruit l’industrieux échaffaudage d’un savant sordide, de l'autre, un loup attendri par une hirondelle blessée. Voici un conte sans fées ni magie, où la bêtise humaine prend une claque monumentale. On parle d’écologie, de bien-être animal, de sévices et de capitalisme, sans avoir à en prononcer les termes. Et tout adulte que l’on est en vient à chanter avec Pierre Perret : « Ouvrez, ouvrez la cage aux loups… »

Non mais ça va pas bien ?

Qu’il soit un instant permis au chroniqueur de parler de lui en disant Je. Mon propre père voue aux loups une admiration sans bornes et un profond respect — au point de s’en être tatoué un sur l’épaule, qui hurle à la Lune. Aussi, dois-je admettre un certain biais : fils de berger, peut-être aurais-je mal tourné ? Pourtant, à l’instar d’autres créatures malmenées par l’homme, le loup, dans sa noblesse et sa fascinante attitude, exerce un attrait tout particulier.

De ce récit d’exploitation animale, profondément dérangeant, Raphaële et Julien tirent une œuvre sensible et pure. La bonté triomphe, avec le coup de pouce inattendu — quand le savant n’aura plus que ses yeux pour pleurer. Et encore, on aurait savouré une séance bien gore de déchiquetage atroce, ou dévoré vivant par une horde de gloutons, ces mammifères voraces au point de faire peur aux loups, on l’aurait entendu supplier que la mort vienne une fois son bras droit arraché. Sauf que là, on basculait chez Stephen King…

Le dessin de Julien Martinière parvient à exprimer tendresse et désespoir, avec des notes de couleur mordorées, faisant éclater un étrange contraste entre la fourrure des loups, d’or, et le vert sale d’une usine sans âme. Verte de ses parois, ses escaliers, ses cages, verte ad nauseam. Et si les loups ressemblent plutôt à de sympathiques chiens, bien sages, estompant la superbe lupine et sa majesté, il n’y a là pas grand crime.

Tondre des loups, fallait-il que cette imbécillité naquît dans la caboche d’un âne — que la race de ces ongulés me pardonne une comparaison si injurieuse. Sarbacane, l’éditeur, signe ici une vraie merveille, engagée sans gros sabots, dont on sort révolté, et heureux.

Loup d'Or – Raphaële Frier et Julien Martinière – Sarbacane – 9782377314096 – 15,90 € (album dès 6 ans)