Les Oeufs Z'Olympiques

"Appel à tous les volatiles, les Olympiades vont débuter ! barrit l'éléphant, président du comité olympique. Venez déposer votre plus bel oeuf au guichet numéro 9". A grandes enjambées, une autruche rapplique aussitôt avec l'oeuf le plus gros. Suivie du colibri, avec l'oeuf le plus petit ! Démarre ainsi un défilé d'oiseaux tous aussi originaux que rigolos (pingouin, kiwi, flamant rose, cigogne...), qui concourent avec leur oeuf singulier. L'éléphant est bien embêté : comment les départager ? Ca caquette, ça craquette et ça trompette, le pachyderme craint la prise de bec...