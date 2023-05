Les vacances, enfin !. 1936, les congés payés en France

En 1936, Jean et ses ami·es René, Claude, Suzanne et Luigi partagent leur quotidien à l'école, mais aussi en dehors, entre parties de pêche et de football. Leurs parents, ouvriers dans les usines de Saint-Etienne, travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Le dimanche 3 mai 1936, leur quotidien bascule : le Front populaire est élu aux législatives. Bientôt, ce sont les travailleurs qui sortent dans les rues pour défendre leurs droits : de meilleures conditions de travail et des congés payés. En écoutant ses parents et la radio, et en discutant avec ses camarades, Jean est témoin des changements amorcés par l'élection du Front populaire. Il vit le combat des ouvriers à travers ses yeux d'enfant, mais il en saisit toute l'importance lorsque ses propres rêves prennent réalité, avec son départ à la mer pour ses premières vacances en famille.