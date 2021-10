Eliott, nouvel éditeur tourné vers l'esprit critique, verra le jour en 2022

« La maison Éliott, animée par une équipe de philosophes, éditeurs, enseignants, traducteurs, artistes et graphistes, souhaite présenter des ouvrages exigeants et accessibles, en provenance des quatre coins du monde, (...) et nourrir l’esprit public en offrant à ses lecteurs, petits et grands, les outils pour construire leur pensée et s’orienter dans les débats complexes et souvent vifs que suscite notre temps… »

Voilà comment se présente cette nouvelle maison d’édition qui publiera ses premiers titres début 2022. Des ouvrages qui s’inscriront dans plusieurs nouvelles collections.

La Collection La part des choses accueillera des essais inédits en France, « traitant de la diversité des interrogations de notre époque ». 10 titres sont prévus dans cette nouvelle collection entre janvier et novembre 2022. Faisant la part belle à des essayistes et philosophes anglais ou américains, c’est le philosophe américain et professeur à l’université de Yale, Jason Stanley, qui inaugurera la collection avec son essai, Les ressorts du fascisme, traduit par Antoine Dang Van et Sébastien Réhault.

Le spécialiste de philosophie du langage et d’épistémologie y analyse notamment l’époque Trump pour y déceler une « politique fasciste ». On y trouvera également, entre autres, des essais sur le complotisme, le libre arbitre, les migrations, ou encore l’agnosticisme.

La Collection Réflexion faite, riche de 4 titres à paraître entre février et novembre, se conscrera à des ouvrages théoriques dans différents domaines de la philosophie contemporaine. Des réflexions sur la nature de l’esprit, sur la logique et le langage, des débats sur la connaissance et l’action, ou encore des controverses sur l’art et l’esthétique, entre autres. Rêver du philosophe américain Norman Malcolm ouvrira la nouvelle collection. On y trouvera également la correspondance entre les philosophes du XVIIe siècle, René Descartes et Henry More, qui paraîtra en octobre.

Enfin, la collection Fabulo aura pour but de « Développer le plaisir de lire des enfants, les inviter à regarder les

situations quotidiennes sous des angles différents, interroger les préjugés pour encourager l’esprit de tolérance, susciter la réflexion en apprenant à questionner et à argumenter. » Les premiers titres, en forme de contes illustrés destinée aux enfants à partir de 7 ans, paraîtront à partir de 2023, et traiteront chacun d’une notion philosophique, comme l’amitié, la nature, les émotions...