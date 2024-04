Youpi Youpla

Peau claire et peau sombre, dans leurs belles robes plissées, elles savent faire tant de choses ! Mais, chacune de leur côté, l'ennui finit par les guetter. En démontant le mur qui les sépare, en mêlant ce qui était distinct et en laissant le pouvoir à l'imagination, les possibilités deviennent infinies. Tout en restant fidèle à ses thèmes chers, après le généreux Ma famille méli-mêlée en 2021, Aurélia Gaud propose aux tout-petits un album cartonné vivant et ludique. A partir de simples formes géométriques colorées, revisitées à la gouache, elle imagine l'histoire d'une rencontre amicale. Le plaisir visuel procuré par les différents numéros est immédiat. Sens du partage et créativité sont valorisés de façon joyeuse et très contemporaine. " Car quand on se mélange, Youpla Youpi... tout est permis ! "