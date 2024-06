Le Prix de l'Instant 2024 attribué à Adeline Fleury

Les jurés de sélection de cette quatrième édition sont Sandrine Babu (libraire), Selma Bensouda (programmatrice littéraire), Sylvestre Brodziak (libraire), Nicolas Carreau (journaliste), Pauline Delabroy-Allard (écrivaine), Laura El Makki (écrivaine et scénariste), Héloïse Goy (journaliste), Caroline Laurent (écrivaine), Côme Martin-Karl (écrivain), Inès de La Motte Saint Pierre (journaliste), Bénédicte Pialat et Gilles Plu(clients de la librairie L’instant ), Paolo Queiroz (modérateur littéraire). Près de 500 lecteurs ont ensuite voté en ligne pour élire le lauréat.

Dans la deuxième sélection figuraient également Hors d’atteinte de Marcia Burnier (Éditions Cambourakis), Stella de Joseph Incardona (Éditions Finitude), Georgette de Dea Liane (Éditions de l’Olivier) et Lésions de Baptiste Théry-Guilbert (Éditions Blast).

Adeline Fleury est romancière, éditrice indépendante et journaliste. Longtemps reporter pour les pages Société du Journal du Dimanche puis cheffe des pages Culture du Parisien Week-end, les histoires humaines la passionnent.

Le résumé de l’éditeur : « C'est une bourgade entre mer et champs, avec son église, ses fermes, ses habitants rugueux et taciturnes. Avec ses cauchemars aussi, car ce qu'on a fait au cheval des jumeaux Bellay, aucun animal n'en serait capable. Julia, vétérinaire, et Stéphane, maréchale-ferrante, ex-citadines fraîchement arrivées dans la région, en sont persuadées : seul un homme a pu commettre pareille atrocité. Au fil des jours, de nouvelles carcasses sont retrouvées, et les villageois entrent en émoi - le Varou, monstre de légende assoiffé de vengeance, est revenu !

Au même moment, d'étranges événements se produisent dans les sous-bois alentours, alors qu'un gosse bizarre, « l'enfant-fée » comme on l'appelle, rôde autour des dépouilles d'animaux. À travers l'enquête de deux femmes décidées à se reconstruire, Adeline Fleury nous conte une terre marécageuse balayée par les vents et les légendes ancestrales, et les secrets d'un village français. Un roman envoûtant, noir et vénéneux, où les grenouilles, parfois, tombent du ciel. »

Le Prix lui a été remis le 13 juin 2024 à la librairie L’instant dans le 15e arrondissement de Paris. Un dessin sur-mesure unique, gravé sous forme de tampon, lui sera offert par notre partenaire Ex-Libris Paris

